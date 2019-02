Law pone a Bustamante y Luis Fonsi a hablar en asturiano en 'La Voz' La cantante asturiana Law, durante su actuación final en 'La Voz'. La cantante avilesina se queda a las puertas de la siguiente fase del concurso a pesar de deslumbrar con su versión de 'Nothing else matters', de AC/DC MIGUEL ROJO Martes, 26 febrero 2019, 16:16

Se subió al escenario de 'La Voz' para ofrecer una increíble versión de 'Nothing else matters', de AC/DC, dejando claro que el rock no es solo cosa de hombres. Lo dio todo. Se llevó los aplausos y los elogios de su 'coach', Luis Fonsi, que junto a David Bustamante, pusieron por las nubes la actuación de Law, la avilesina que buscaba la gloria en el concurso de talentos de Antena 3. Pero finalmente, no pudo ser. Entre las cinco actuaciones que se enfrentaron en la batalla, debían elegir a dos, y se quedaron con Rolita y Lion. Además, Pablo López ejerció su derecho al 'robo' y se quedó con Tomás, dejando unos y otros escapar el talento de la cantante asturiana.

«Puxa Asturies y puxa la madre que te parió»

Nada hacía prever ese desenlace a la vista del entusiasmo con el que Luis Fonsi y Bustamante recibieron la actuación de Law. Las miradas entre ellos y las exclamaciones dejaban bien a las claras su satisfacción, hasta el punto de que tanto uno como otro acabaron hablando en asturiano. «Es una presentación increíble», dijo Fonsi. «Ye lo que tien el norte», le dijo Bustamante, que exclamó luego «puxa Asturies y puxa la madre que te parió». «Ye lo que hay», repetía sin parar Luis Fonsi. Pero nada. Finalmente, Law se quedó sin pasar a la siguiente fase. «Me llevo un montón de momentos muy emotivos, y también buenas sensaciones conmigo misma sobre el escenario», agradecía la avilesina. «Es algo que nadie me va a quitar». 'La Voz' se queda sin Law. Ellos se lo pierden.