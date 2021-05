¿Está Rocío Carrasco embarazada? El último capítulo del documental 'Contar la verdad para seguir viva' abordó la compleja relación que tiene con su hija y dejó en vilo a la audiencia ante una pregunta indiscreta JOSEBA FIESTRAS Viernes, 28 mayo 2021, 02:09

El último capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' no será el final del periplo televisivo de Rocío Carrasco por Telecinco. La protagonista anunció que el próximo miércoles acudirá a plató, «para hacer el cierre con vosotros», sostuvo. Serena y emocionada, la hija de 'la más grande' aseguró no sentir ya miedo. «Antes no estaba sola, pero ahora lo estoy mucho menos gracias a vosotros», reconoció. También lanzó un aviso a navegantes: «Me quedan todavía cosas que pulir». Quizá refiriéndose a esa posible segunda temporada de la que todo el mundo habla.

El remate al largo documental se centró en la relación que Rocío tiene con su hija. «Dejé de conocerla el 27 de julio de 2012», descubría refiriéndose a la jornada en la que la joven le propinó una paliza en su casa. Desde entonces no se ven. «Mi hija no se parece en nada a mi madre, ¡ojalá! Y ya no veo en ella los ojos de mi padre cuando la miro, esos ojos los veía cuando era peque», admitía. Y la culpa de ese cambio la focalizaba en su exmarido. «La ha educado para desempeñar ese papel. Eso es Antonio David Flores, esa inmundicia de ser es. Procuro no verlo en 'Sálvame'. No me hace bien. Al final es como echar sal en la herida», comentaba.

Al contemplar las imágenes de Rocío Flores en 'Supervivientes', llorando preocupada por saber cómo estaba su madre durante el comienzo de la pandemia, Carrasco estallaba: «No puedo verlo. No me hace bien porque sé que no es real, muy a mi pesar. Cuando está aquí, durante siete años, su madre es Olga, y de repente se va al programa, ¿y allí su madre soy yo?», reprochaba en una actitud bastante fría. «Llevaba siete años sin saber de ella, tiempo en el que no ha tenido ningún tipo de preocupación por mí sabiendo cómo estaba yo», denunciaba. Y negaba las supuestas llamadas que la joven afirmó haberle realizado. «Eso no es verdad», proclamaba.

«Mi hija fue a 'Supervivientes' con un guión preparado por su padre», manifestaba indignada. «Detrás de esos mensajes hay unos intereses creados, no son reales. La gente que ve esas imágenes piensa que está loca por ver a su madre, pero no es así. Detrás de eso hay un porqué y una motivación», censuraba. Y remataba con cierta ironía: «Al final quedó tercera».

«Hoy es el primer día que yo me pongo por delante de mis hijos, pero porque todo está perdido», aseguraba con gesto derrotado, aunque mirando al futuro con optimismo. «Me habría encantado tener más hijos, pero no habría podido tener un embarazo normal y tranquilo. Pero ahora, dicho todo lo que ya está dicho y habiendo tocado fondo y tomado conciencia de que la vida es maravillosa, creo que me gustaría tenerlos. Ha habido un cambio significativo», anunció. Alba Carrillo no se resistió a preguntar: «¿Hay probabilidad de que me hagas tía pronto?». Y Roció respondió dejando la duda: «Yo te escribo un mensaje ahora, gordi, no te preocupes». Carlota Corredera zanjó la situación comunicando que esa pregunta obtendrá respuesta en el próximo programa.