Ana Rosa confiesa que tuvo cáncer de mama hace ocho años «Me prometí que no lo diría hasta que mi madre no estuviera». La periodista ha desvelado su mayor secreto en el Día Mundial contra esta enfermedad ANA SOLÍS Viernes, 19 octubre 2018, 12:26

Ana Rosa Quintana ha confesado que padeció cáncer de mama. Lo ha hecho hoy, 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y ante la sorpresa de los espectadores y de colaboradores en su programa 'AR', de Telecinco.

«Hoy voy a contar una cosa que no he contado nunca», comenzó la periodista tras un breve silencio. «Creo que es importante que yo lo cuente». Mirando a cámara y ante el espectación de sus compañeros continuó: «Hace 8 años yo estaba haciendo este programa y tuve un tumor de mama. No necesité quimioterapia. Tuve un tratamiento de radio, venía aquí todos lo días, hacía el programa y luego me iba a la radioterapia. Al día siguiente volvía y nunca cogí una baja», continuó.

La emoción se podía percibir en el rostro de Ana Rosa al recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida, que en aquel entonces no quiso hacer público. «No lo conté porque tenía hijos de 6 años y no quería que se asustaran. Porque mi madre vivía, era muy mayor y me prometí que nunca lo diría hasta que no estuviera».

Además ha resaltado la importancia que tiene hacerse exploraciones periódicas. «Han pasado ocho años y me sigo haciendo revisiones cada año porque yo lo he decidido». Porque la vida continúa. «Es importante que sepan que la vida sigue. Joaquín estaba a mi lado y no sabía que después del programa me iba a radio», declaró ante el asombro del periodista.

Para terminar, y queriendo focalizar el protagonismo en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, mandó un mensaje de apoyo a todas las incansables luchadoras que día tras día combaten contra la enfermedad: «Animo a todas las mujeres a que se hagan revisiones, que no tengan miedo, que los médicos en España son maravillosos, que los cánceres de mama tienen cada día mejor pronostico, que sigamos con nuestra vida que es trabajar, ser madre, divertirse, vivir».