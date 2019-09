Rosa López habla de los momentos más duros de su carrera: «Me quitaron la voz» La ganadora de 'Operación Triunfo' acudió a 'Aquellos maravillosos años' y recordó lo que le provocó un doctor Lunes, 23 septiembre 2019, 21:03

Rosa López fue, junto a Geno, Natalia y Gisela, la gran invitada al nuevo programa de Toñi Moreno en Telemadrid, 'Aquellos maravillosos años'. La primera ganadora de 'Operación Triunfo' quiso repasar su brillante carrera, la situación en la que se encuentra ahora y aquella bajada a los infiernos que vivió.

Hace un tiempo, en una entrevista con Bertín Osborne, Rosa López ya habló sobre un incidente de salud que sufrió con una inyección proporcionada por un médico, pero de la mano de Toñi Moreno quiso repasar un poco más ese duro momento.

En aquella época, Rosa López vivía una carrera maravillosa. Concierto tras concierto, la artista se había preparado a conciencia para una gira que, sabía, iba a ser complicada. «Pero hubo un día que, yo no sé por qué, una chavala no paraba de preguntarme si estaba bien», comenzó diciendo la cantante.

Y es que, esa «chavala» era un miembro de su equipo que tenía miedo a que la voz de López fallara, cuando todavía tenía muchos compromisos profesionales por delante. «Se empeñó en que estaba mal y que, por cojones, quería traer a un médico», aseguró la ganadora de 'OT 1' de la mano de Toñi Moreno.

Lo que no se podía imaginar Rosa López era que la visita de un médico durante el concierto que dio en El Escorial (Madrid) supusiera un antes y un después en su carrera. «Yo me acojoné cuando el tío abre el maletín y me doy cuenta de que rueda un bote de colorcillo azul y blanco. No sé que coño era eso. No sé que me pincharon en el culo», recalcó.

Toñi Moreno, intentando continuar con el relato de Rosa López, le ayudó en su discurso. «A raíz de eso pasaron muchas cosas». «Tuve un quiste que se provocó por el esfuerzo que hice en tres días», narró la ganadora de 'Operación Triunfo'. «En el primer concierto me fue bien, el siguiente también, pero en el tercero durante la sexta canción no es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba».

Estos problemas le marcaron la profesión a Rosa López, que no pudo volver a cantar de aquella manera. «A raíz de eso te quitan la voz y desapareces», dijo la artista sin poder reprimir el llanto. Y es que los esfuerzos que tuvo que realizar durante el comienzo de su carrera fueron impresionantes: «Hicieron una auténtica barbaridad con esta señora. Cantar en unas tonalidades que no le corresponden. El «Europe's living a celebration» ya tenía unas tonalidades que no eran para ella», reconoció Geno llena de indignación.