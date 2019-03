Las siete series con más éxito de Netflix Por nominaciones a premios, calidad en la interpretación, caracterización o críticas positivas de la prensa, estas son algunas de las series mejor consideradas de la plataforma MARLA NIETO Gijón Sábado, 2 marzo 2019, 22:11

Netflix ya es una forma de vida, un sustituto de parejas, un cine en casa, un plan de domingo o un miércoles cualquiera. Un viaje a historias. La plataforma de contenidos en línea se ha convertido en un 'contenedor digital' de series y películas de siempre, pero también ha producido sus propios productos de alta calidad.

Algunas de las series más exitosas en los últimos años son, la mayoría estadounidenses y británicas, estas siete: House of cards, Orange Is the New Black, Por trece razones, Stranger Things, The Crown, Narcos o Grace y Frankie. Cada una dentro de un género bastante diferente, han logrado triunfar entre un público variopinto.

House of Cards

Manipulación y poder. House of cards es una serie de Estados Unidos creada por Beau Willimon, que contiene altas dosis de drama político. Adaptada de la miniserie del mismo nombre y basada en el novela de Michael Dobbs, no deja a nadie indiferente a la hora de transmitir un mensaje que, más allá de ser ficticio, se podría relacionar perfectamente con la realidad que viven muchos países.

Es la historia de Frank Underwood, un demócrata del quinto distrito congresional de Carolina del Sur y coordinador de la mayoría de la Cámara de Respresentantes estadounidenses, frustrado por no haber sido nombrado Secretario de Estado. A raíz de ello, trama un plan con la ayuda de su esposa para llegar a una posición de mayor poder a través de de la falsificación y corrupción.

Orange Is the New Black

Comedia y drama unidos en una historia basada en hechos reales sobre el narcotráfico. Orange Is the New Black es una serie creada por Jenji Leslie Kohan que cuenta las fatalidades por las que tuvo que pasar Piper Kerman, contadas en su libro autobiográfico 'Orange Is The New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres' donde relata sus memorias sobre la vida en la cárcel.

La protagonista principal es Piper Chapman, una mujer que aterriza en prisión por haber transportado dinero que procedía del narcotráfico casi una década atrás. También protagoniza la serie Alez Vause, narcotraficante y ex amante de Piper.

Chapman decide ingresar quince meses en prisión para no ser juzgada y es trasladada a una cárcel de mujeres en Litchfield, en Nueva York.

Se trata de una serie basada en una novela para jóvenes escrita por Jay Asher en la que Clay Jensen, un estudiante de bachillerato, recibe después de clase, un parquete anónimo a la entrada de su casa. Al abrirlo descubre una caja con siete cintas de cassette grabadas, por ambas caras, por Hannah Baker, compañera de clase de Jensen que se había suicidado solo dos semanas atrás. La serie Por trece razones hace referencia a dichas cintas, que contienen los motivos por los que trece personas estuvieron relacionadas con la muerte de Baker.

Se trata de una serie web de ciencia ficción, estadounidense, que rinde homenaje al Hollywood de los años 80. Stranger Things está escrita y dirigida por los hermanos Matt y Netflix es coproductora y distribuidora de la misma; fue elogiada por la interpretación, la caracterización, el ritmo y la atmósfera entre otras cualidades.

La historia comienza en el ficticio pueblo de Hawkins, en Indiana, cuando un niño llamado Will Byers desaparece. El hecho es el detonante de una serie de extraños sucesos que empiezan a tener lugar en la zona, producto de experimentos que realiza el gobierno en un laboratorio científico cercano. Unas fuerzas sobrenaturales aparecen en la ciudad al mismo tiempo que entra en escena 'Once', una niña muy extraña víctima de experimentos científicos. Ella junto a los amigos de Will, se encargan de buscar al niño. Al mismo tiempo crean un portar a una dimensión alternativa llamada 'Upside Down'.

Serie de televisión británica y estadounidense, creada y escrita por Peter Morgan que relata la biografía de la reina Isabel II del Reino Unido, contada a partir de su boda con Felipe de Edimburgo. Es, además, un retrato de los romances y rivalidades políticas que dieron forma a Inglaterra en el siglo XX. La actriz Claire Foy interpreta a la reina durante la parte más temprana de su reinado.

Serie web de ficción histórica. Su trama cuenta la historia de Pablo Escobar, un capo colombiano que allá por los 90 traficó la mayor parte de la cocaína que se consumía en Estados Unidos, hasta hacerse millonario.

El actor principal que reencarna a Escobar es Wagner Moura, brasileño, muy elogiado por su interpretación a pesar de también haber recibido críticas por su acento.

La historia se centra en la inesperada y forzada amistad de dos mujeres, Grace y Frankie, cuyos maridos, Robert y Sol, socios de un bufete de abogados de divorcios de éxito en San Diego, se enamoran. La vida de ambas se complica en el momento que ellos deciden expresar su homosexualidad y su intención de casarse. Éstas se ven obligadas a rehacer sus vidas, empezando por irse a la casa de la playa que ambas parejas compraron años atrás.