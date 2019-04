Cynthia Zebaze: «Yo solo pienso en sacar a mi hijo adelante» 01:31 Cynthia Zebaze, en la playa de San Lorenzo. A la derecha, recibiendo los ánimos de los gijoneses, que ya la reconocen por la calle. / FOTOGRAFÍAS: ARNALDO GARCÍA La cantante Cynthia Zebaze aspira a ganar mañana 'Got Talent España'. Afincada en Gijón, afirma que la gente de la ciudad es como su familia. KAY LEVIN Domingo, 28 abril 2019, 03:25

El reconocimiento público por participar en un concurso televisivo como 'Got Talent España' (Telecinco) la ha llevado a tener que dejar un poco de lado su natural timidez, según reconoce al periódico EL COMERCIO, para aceptar las muestras de cariño de la gente. Así sucede mientras se toman las fotografías para esta publicación, frente a la playa de San Lorenzo, momento en el que algunos transeúntes aprovechan para animarla de cara a la final del concurso que tendrá lugar este lunes a las 22 horas. La soprano, nacida en Camerún y afincada en Gijón, afirma que la gente de la ciudad es ya para ella «como una familia», y que más allá de lo que suceda en el programa televisivo, ella, que se formó como bioquímica y no tenía conocimientos de música, solo quiere abrirse puertas para conseguir «una vida mejor» para su hija.

- Lo primero: ha pasado a la final como la concursante con más votos del público, ¿qué sensaciones tiene de cara a esa última ronda?

-La verdad es que siento muchos nervios. Lo llevo como puedo. Espero poder darlo todo. Habrá muchos concursantes con el mismo objetivo, cada uno con su especialidad, así que dependerá del público. Para ganar tendré que cantar bien (risas), porque si no...Y quiero disfrutarlo, sea cual sea el resultado, porque ser finalista ya es un sueño.

-¿Qué cree que valora más el público en usted?

-Creo que sobre todo mi voz, lo mucho que puedo transmitir con ella a la gente. Eso es por lo menos lo que más me dicen. Y para la final voy a intentar transmitir todavía más, llegar a la sensibilidad de los espectardores para emocionarles. Estoy preparándome una canción que se ajusta a mi estilo y que puede sorprender.

-¿Qué tal es la relación con el jurado? En la primera audición ya dejó boquiabierto hasta a Risto, que tiene fama de duro.

-Desde que empecé, el jurado siempre me ha tratado muy bien, incluso me han llegado al corazón. Y sobre Risto, dicen a menudo que es cruel en sus críticas, pero ha sido muy noble conmigo.

-En la final serán en total una docena de concursantes, ¿qué se imagina que puede pasar?

-Creo que cada uno dará lo mejor de sí mismo, sin reservarse nada. Hay mucha competencia. Yo sobre todo tenía el objetivo de darme a conocer, así que haber llegado hasta aquí es un lujo, ¡y si gano será la bomba! Del resto de concursantes, los que más me han llamado la atención son los bailarines de flamenco. Me encantaría poder hacer algo con flamenco, solo que aún no sé si mi voz se adaptará a ese estilo, pero es una música que me encanta.

-¿Piensa seguir desarrollando su carrera en el mundo de la música?

-Voy a seguir mi formación en muchos ámbitos, porque nunca se sabe. Quiero aprovechar la vida y estudiar más, porque estoy segura de que me abrirá más puertas. Tras estudiar bioquímica en mi país, quiero sacarme un título profesional aquí relacionado con la medicina, por si acaso mañana me sirve para algo. También me gustaría poder llegar a ser una gran cantante, una soprano reconocida y ganarme la vida con ello. Para mí la música ha sido todo un trabajo de oído: cuando escucho algo que me gusta, memorizo las melodías y las entono. Ojalá pudiera trabajar esto en una escuela de verdad, porque sé que todavía me faltan muchas cosas por mejorar.

-¿Qué pensaba que sería de usted cuando salió de su país natal?

-Cuando salí de Camerún tenía un cúmulo de sentimientos, de alegría e incertidumbre, pero entonces no sabía qué sería de mí. Yo solamente pensaba en sacar a mi hija adelante, y ese es mi objetivo también hoy. Ahora no sé hasta dónde llegaré, desconozco lo que ocurrirá mañana, pero solo deseo que sea bueno para mi familia. En este viaje solo siento agradecimiento por Gijón y la gente que me ha ayudado, y ojalá pueda devolverles ese sentimiento.

-Toda una odisea. Para el futuro, ¿qué sueños tiene aún por cumplir?

-De momento lo que quiero es seguir aquí, en Gijón, porque tengo mucho apoyo y me gusta la alegría que hay. La gente de Gijón es como mi familia. Depende de cómo salga del programa, pero si tengo la oportunidad de formarme también tendré que moverme y viajar. Mi objetivo era que la gente me conociese para tener más oportunidades, y todavía no imagino más allá de la final, estoy concentrada en eso.

-¿Nota que ha cambiado la percepción que tienen de usted por la televisión?

-Sí, lo noto mucho. Hasta los niños me paran por la calle para pedirme fotos y autógrafos, y en el bus. También me animan y me desean que gane. Lo agradezco mucho. En realidad soy una persona tímida y solo echo de menos a veces un poco de esa intimidad que tenía antes.

-La última: imagine que está en la final, van a anunciar el nombre del ganador, y sale el suyo.

-Lo más seguro es que me pondría a llorar. Creo que diría muchas cosas, ¡o a lo mejor no me saldría nada! (ríe) Tendrá que llegar el momento para saberlo.