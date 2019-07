La madre de Dakota saca la cara por ella: «No tendrá las formas adecuadas, pero muchas veces lleva la razón» Nadia, madre de Dakota. / Telecinco La joven se enfrenta a una nominación por su comportamiento en 'Supervivientes 2019' CARLA COALLA Lunes, 1 julio 2019, 19:57

Atónita se ha quedado Nadia, la madre de Dakota, ante el vídeo que 'Sálvame' ha proyectado sobre su hija y que explica el verdadero motivo de la nominación de la joven en 'Supervivientes 2019'. Dakota se ha convertido en la primera nominada por motivos disciplinarios del concurso, lo que ha supuesto una gran revolución. A pesar de que tanto Jorge Javier Vázquez como Jordi González la han avisado de las consecuencias que podría tener su comportamiento, la joven ha continuado evidenciando unas faltas de respeto que la han llevado hasta las nominaciones.

Una situación límite que ha llevado a la madre de Dakota a defender a su hija, justificando que esta grita porque «mi hijo no oye nada», y «en mi casa yo también alzó la voz». Estos han sido los argumentos de la progenitora de la joven, que en un primer lugar ha hecho alusión a que «que la sancionen con la excusa de que se ha quitado las gafas no me parece normal». Una reflexión que ha caído por su propio peso al emitirse algunos de los vídeos protagonizados por Dakota.

De hecho, la madre de la concursante de 'Supervivientes 2019' no solo se ha tenido que enfrentar a las actuales salidas de tono de Dakota, sino que también se han traído a colación los vídeos de la joven durante su paso por 'Hermano Mayor', resultando todos bastante similares. A pesar de todo, Nadia ha seguido sin dar su brazo a torcer: «No tendrá las formas adecuadas, pero muchas veces lleva la razón».