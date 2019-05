Violeta y Julen rompen en directo en un brutal enfrentamiento lleno de reproches y lágrimas La pareja pone el punto y final a su relación, mientras la concursante de 'Supervivientes' confiesa lo que siente por su compañero Fabio EL COMERCIO Gijón Lunes, 13 mayo 2019, 09:04

'Supervivientes' alcanzó ayer cotas de dramatismo en directo como (casi) nunca sus guionistas lo habían logrado. Los culebrones solapados son los auténticos protagonistas de este reality y el amor entre cocos y la falta de él los copan todo. Así, Violeta Magriñán, que había tenido que abandonar por 'motivos personales' la isla el pasado jueves, fue la protagonista absoluta de la gala de anoche; ella, su recién estrenado ex Julen y su nuevo y aún 'sin confirmar' nuevo novio, Fabio, otro superviviente, de buen ver, en Honduras.

Ahora, ella y su ex novio Julen por fin han hablado y han puesto punto y final a su relación.

Antes de hablar en directo, Violeta escuchaba un vídeo donde Fabio decía echarla muchísimo de menos, y confesaba que ella tenía los mismos sentimientos. Jordi González le preguntaba directamente «¿existe el flechazo amoroso?» y Violeta respondía mordiéndose los labios y respondiendo que sí con la cabeza.

Además, la superviviente decía haber encontrado en Fabio cosas que no había encontrado antes en otros chicos.

Después de realizarle todo tipo de pruebas y descartar un posible embarazo, la joven volvía a reencontrarse con sus compañeros, aunque antes mantuvo una tensa y dura conversación telefónica con el que, hasta entonces, era su pareja.

El chico esperaba nervioso para hablar con ella desde el plató de Telecinco. «Imagínate la semana que he pasado…», decía tras conocer que estaba bien y que no había posibilidades de embarazo. Antes de conectar con ella desde Madrid, el extronista comentaba lo dolido que se encontraba por la relación que se está forjando entre su ya expareja y Fabio Colloricchio.

.@violetamngr03, a Julen: "No me he enamorado de Fabio pero me he dado cuenta de que si me pasa esto es porque no estoy enamorada de ti" https://t.co/0FBgMJbayp#ConexiónHonduras3pic.twitter.com/jmEFLI5V8f — Supervivientes (@Supervivientes) 12 de mayo de 2019

En plató la tensión estalló en directo. Violeta pedía hablar con él y ambos protagonizaban un duro encontronazo lleno de acusaciones y reproches. «Yo he estado bastante mal porque me he dejado la cara por nuestra relación. He estado preocupado por ti y por tu familia. He llorado todos los días», le decía Julen a Violeta, que en seguida respondía: «Yo no he matado a nadie, que me apedreen si quieren pero no mando en mis sentimientos», se justificaba.

«Quiero preguntarle a ella en qué lugar estoy yo. Fabio el otro día dijo que la quería más que a una amiga y ella respondió que ella a él también. Estoy enamorado y me duele todo esto. Al ser un personaje público soy consciente de que estamos expuestos a este tipo de cosas, pero creo que a Violeta se le ha ido el juego de las manos y se ha quemado. No te puedes ir y a los cuatro días, desde el hotel, empezar a darle alas al chico. Si yo estoy soltero y una chica con novio me dice que su pareja es un desastre… creo que me está mandando señales», explicaba.

📽️ Los concursantes se reencontraron en la isla tras la vuelta de ella al concurso y su ruptura con su novio #ConexiónHonduras3https://t.co/USv5d8bTsm — Supervivientes (@Supervivientes) 12 de mayo de 2019

Fabio, que llevaba desde el jueves sin noticias de su compañera, reconocía ante las cámaras sentirse mal, aunque convencido de que Violeta volvería. «Me quedé mal cuando se fue. Con ella no hice nada, pero me pidió que no tuviera ninguna relación con nadie más dentro de la isla. Cuando me dijo que se iba pensé que se iba para siempre. Yo estaba ilusionado», decía Fabio.

«Me falta, la siento como una parte mía. Creo que va a volver y la voy a esperar porque esta aventura la tenemos que hacer juntos», comentaba el argentino. «Son unas palabras muy bonitas y, además, las comparto», contestaba Violeta tras escucharlas, sin saber que Julen estaba siendo testigo de su reacción. En él he visto muchas cosas, ha sido un flechazo, no se puede estar enamorada de dos personas a la vez. Seguir negando lo evidente es ser cobarde, pero me gustaría hablar antes con Julen», añadía antes de que se produjese su ruptura en directo.

Al final, quedaba evidente que los dos daban por terminada su relación y quedaban en hablar cuando acabase el concurso. En plató, Julen recibía el apoyo de los presentes; mientras que Violeta lloraba, desconsolada, de camino a la isla. Tras haber roto con Julen y haberse hecho pruebas médicas por su salud, Violeta ha regresado a 'Supervivientes'.

En la playa se reencontró con Fabio, con quien se fusionó en un abrazo de película. Ambos compartieron susurros y, entre ellos, se pudo escuchar cómo Violeta le decía: «Me quedo aquí, contigo».