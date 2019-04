¿Para siempre? Terelu abandona 'Sálvame': «Ya tenéis el gran momento» Terelu se enfrenta a sus compañeros. / Telecinco La colaboradora ha tenido que hacer frente a las acusaciones contra su hermana, Carmen Borrego CARLA COALLA Lunes, 22 abril 2019, 19:27

El viaje de Carmen Borrego a Santander, cuando estaba de baja médica, sigue siendo uno de los principales temas de discusión en 'Sálvame', que hoy se ha convertido en el motivo de que Terelu Campos pudiera haber tomado una decisión irrevocable. Sus compañeros se han pronunciado contra su hermana, acusándola de haber actuado mal por no haber estado en la gala final de 'Sálvame Okupa' por irse de vacaciones.

El silencio de Carmen Borrego al respecto ha hecho que Terelu vuelva a defender a su hermana, destacando las buenas intenciones de esta y negando que hubiera mentido en 'Sálvame'. Pero las reacciones no se han hecho esperar y tanto Kiko Hernández como el resto de colaboradores han seguido denunciando la actitud de Carmen, hasta que Terelu ha abandonado el plató entre lágrimas, anunciando que se trataba de un adiós definitivo.

«Ya tenéis el gran momento. Mañana lo ponéis 70 veces y listo. No vale todo para hacer espectáculo y está en juego mi saludo. A vosotros os da igual pero a mí no porque es mi hermana», ha dicho Terelu cuando Kiko Hernández se ha aproximado hacia ella. El mismo que después de una pausa publicitaria ha asegurado que «tenemos una baja yo creo que definitiva. A mí me ha dicho Terelu Campos que abandona el programa para siempre». A lo que ha seguido un alegato del que hoy era el conductor de 'Sálvame': «Carmen Borrego se fue por la parte de atrás de un concurso, debido a que no fuiste a la final por una baja médica. Hasta aquí todo correcto, pero te fuiste a Santander. Y hoy, en vez de entrar, has estado mandando mensajitos a Terelu calentándola, consiguiendo que se vaya del programa. Has actuado de forma muy cobarde», ha sentenciado.

Un mensaje que ha contrastado con el que le ha enviado a Terelu, asegurándole que «estamos todos muy preocupados por ti, hay cosas que se han dicho desde el calentón». Pero Belén Esteban se ha mostrado más dura que Kiko Hernández: «Yo estuve en un concurso, a mí se me dio por todos los lados y ojalá me hubieran dado lo que le hemos dado a Carmen aquí».