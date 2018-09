¿Tongo en 'Gran Hermano VIP'? Alejandro Albalá insinúa un pacto secreto entre Vasile y Chabelita Isabel Pantoja junto a Aramís Fuster en un momento del programa. / Mediaset La hija de Isabel Pantoja se habría asegurado su continuidad en el concurso con la llamada al programa de su madre EL COMERCIO Gijón Miércoles, 26 septiembre 2018, 23:05

Dos semanas después del inicio de la convivencia, llega la hora de que la primera concursante abandone la casa por decisión de la audiencia. Isa Pantoja y Miriam Saavedra conocerán este jueves su destino durante la tercera gala de 'GH VIP 6'. Una de ellas se convertirá en la primera expulsada de la presente edición.

La esperada gala podría poner fin a una de las mayores polémicas que se han generado en torno al concurso fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Alejandro Albalá, expareja de la hija de Isabel Pantoja y actual novio de Sofía Suescun, ganadora de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano 16', dejó caer este sábado en 'Sálvame Deluxe' un posible 'tongo' en el 'reality' de convivencia. Albalá insinuó la existencia de un acuerdo entre la dirección de la cadena y la concursante para asegurarse su continuidad hasta el final de 'GH VIP'.

@telecincoes y @ghoficial siguen sin desmentir lo que dijo Alejandro Albala: “Vasile le prometió a Chabelita estar hasta el final si su madre llamaba”. Este montajista deberia estar vetado. Hagamos fuerza para que sepan como nos timan #GHVIPDBT2#GHVIP23Spic.twitter.com/uyPEgZd969 — Conchita (@Concha94492444) 23 de septiembre de 2018

Al parecer, Isa Pantoja se lo confesó a algunos de sus compañeros de encierro: «Ahora mismo... Vasile me dijo que si mi madre llamaba a Telecinco me daba hasta el final del concurso. Ahora mismo lo ha dicho». Rápidamente comenzaron a circular varios videos en las redes sociales grabados en la casa de 'Gran Hermano VIP' en los que se puede ver a Isa Pantoja debajo de una manta junto a Techi y Asraf, a los que les confiesa algo que no se escucha y les pide discreción. «Pero callaros, por favor. No acepto de... ¿qué? ¿cómo? Porque como esto salga de aquí lo voy a saber y voy a ir a por vosotros. Voy a mandar a Pan Bendito entero, para que lo sepáis», remarca la joven.