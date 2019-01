Twitter se rinde a este niño de MasterChef Junior por la tremenda respuesta a Samantha Vallejo-Nágera Jaime, durante el concurso de MasterChef. / TVE «Quedaste en que no me delatarías, que no ibas a decir que la masa se me ha caído un poco», le espetó el pequeño Jaime EL COMERCIO Gijón Lunes, 7 enero 2019, 18:24

Josetxo, Paula, Candela y Pachu son los jóvenes participantes que se han clasificado para MasterChef Junior tras la expulsión de Jaime, Evelyn y Ferrán en una interesante semifinal, que ha dejado muchos momentos para el recuerdo. Las lágrimas de Eva González y, sobre todo, la respuesta de uno de los concursantes a Samantha Vallejo-Nágera, miembro del jurado.

Durante una de las pruebas del concurso culinario de TVE, los niños tuvieron que usar una impresora 3D para elaborar su receta. Los semifinalistas tuvieron que fabricar una crema con la que imprimir alguna figura. Jaime y Ferrán no dieron con la clave y tuvieron fallos en el emplatado y en el uso de los sabores.

Jaime, muy disgustado, protagonizó un cabreo mayúsculo con Samantha: «Quedaste en que no me delatarías, que no ibas a decir que la masa se me ha caído un poco. Y ahora llegas y es lo primero que dices. Me has traicionado», le espetó el pequeño.

Samantha trató de echarle una dosis de humor al 'zasca': «De un juez del programa no te puedes fiar nunca». El concursante continuó enfadado y denominó a su siguiente creación culinaria, ya en otra prueba, «la traición de Samantha».

Este reproche no pasó inadvertido en redes sociales, donde los usuarios aplaudieron de manera unánime a Jaime: