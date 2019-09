Entrevista Vicente Romero: «'Malaka' es un guiso que se cuece lentamente» Vicente Romero. / RTVE Es uno de los protagonistas de la serie de La 1 que se estrena este lunes JULIÁN ALÍA Domingo, 8 septiembre 2019, 20:54

Con una extraña desaparición arranca 'Malaka', la nueva apuesta de ficción de La 1, que se estrena en la noche del lunes a las 22.40 horas. Vicente Romero (Sevilla, 50 años) es uno de los protagonistas del 'thriller' (el expolicía y ahora detective Quino Romero) ambientado en la ciudad de Málaga, y reconoce que no es «un gran consumidor de televisión», aunque «sí de películas en 'streaming'». 'Malaka' está producida por Daniel Corpas y Javier Olivares (que estuvo detrás de 'El Ministerio del Tiempo') y cuenta en el reparto con Maggie Civantos y Salva Reina, entre otros.

- ¿Cómo definiría la serie?

Es un 'thriller' policíaco enmarcado dentro de un contexto que no es habitual, y muestra la ciudad de Málaga, sus bajos fondos, pero sobre todo es una serie de personajes. El público va a conocer a unos personajes que parten de la premisa de que todos, o la mayoría, están rotos. Algunos naufragan, y otros son capaces de superar ese 'handicap'.

- ¿Cómo es el suyo?

Quino Romero es un policía nato que, por una serie de circunstancias, se ve expulsado del cuerpo y se convierte en un detective privado. Ese cambio lo convierte en un hombre huraño al que no le gusta lo que está haciendo; un hombre roto, difícil, frustrado, pero sobre todo con un convencimiento de la justicia y de la honestidad. Persigue la justicia, y eso nunca lo pierde. Ese es el motor de Quino Romero.

- ¿Qué tiene esta serie dentro del género policíaco tan explotado últimamente?

Ahora mismo es muy difícil decir qué tiene de diferente. Hay un lugar común para todos los 'thrillers'. ¿Qué distingo yo en este? Javier Olivares lo definía como una trama en la que destacan los personajes y vemos la vida de personas, y no tanto una en la que ocurren muchas cosas. No es una serie con un ritmo trepidante, sino una que es como un guiso que se cuece lentamente. Presenta situaciones vitales de personajes muy rotos.

- ¿Cómo ha sido rodar tan cerca de su tierra?

Ha sido un regalo ir en verano a Málaga a trabajar. Mi trabajo es mi pasión y es lo que más me gusta. Y que sea en un lugar tan hermoso, en exteriores, cerca de la gente. le da muchísima identidad. Ha sido un placer. Trabajar así es muy emocionante.

Vicente Romero.

- ¿Hay más atrevimiento ahora a la hora de hacer ficción?

Creo que atrevimiento ha habido siempre. Pero quizá sí hay más ahora. La gente joven tiene una preparación brutal, y eso es algo que no existía hace años. Pero la industria es la industria, y el atrevimiento no depende tanto del autor o de los responsables, sino de quién lo quiere comprar y de las condiciones en que quiere hacerlo. Muchas veces los productos llegan a la televisión bastante distintos de cómo estaban en la cabeza del creador. Ahora, en el momento en el que hay un hueco, hay gente que se atreve.

- ¿A qué personaje que haya interpretado le tiene un cariño especial?

Tuve la suerte de haber hecho 'Padre Coraje'. Ese personaje (Manuel Maqueda) me concedió la llave para poder seguir trabajando. Si no lo hubiera hecho, digamos que habría desaparecido. No había tenido acceso al mundo audiovisual, y esa fue mi llave de oro para abrir una puerta en la que yo quería entrar. Y aquí sigo.