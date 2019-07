El inesperado tatuaje conjunto de Violeta y Fabio para sellar su amor tras 'Supervivientes' Violeta y Fabio. / Instagram de Violeta Los exconcursantes han sido objeto de críticas en las redes sociales ya que consideran que la suya es una relación pasajera CARLA COALLA Jueves, 25 julio 2019, 17:31

Después de protagonizar un auténtico escándalo en 'Supervivientes 2019' al ser emitidas sus escenas de sexo en la isla de Honduras, así como las posteriores confesiones de ambos, tras llegar a España, compartiendo habitación y cama de hotel, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio han vuelto a convertirse en el centro de atención de las redes sociales. El motivo no es otro que el de un tatuaje conjunto que ha cogido a todo el mundo por sorpresa y que ambos han mostrado a través de Instagram.

La valenciana y el argentino apuestan así por una relación que comenzó de forma completamente inesperada y que parece ir viento en popa, a juzgar por las imágenes que ambos comparten. Ahora, tanto Violeta como Fabio lucen en sus brazos izquierdos el mismo dibujo, aunque orientado al revés, una palmera acabada en corazón, que simboliza su amor nacido en la isla, tal y como han mostrado en Instagram.

Las críticas no han tardado en llegar a la fotografía de Violeta y Fabio, sobre todo de quienes los acusan de haberse hecho un tatuaje para toda la vida cuando su relación será pasajera. Eso sí, la respuesta de la exconcursante de 'Supervivientes 2019' no se ha hecho esperar: «Los tatuajes son etapas de la vida plasmadas en la piel, no me arrepiento ni me arrepentiré nunca de ninguno de los que llevo ya que cada uno de ellos me recuerda al momento que viví». Incluso ha mandado un mensaje muy directo: «Podéis vivir tranquilos y dejarme en paz. Gracias».