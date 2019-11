Vigalondo: «No se puede vivir de ser director de cine en España» Nacho Vigalondo, con Clara Lago detrás. / CAROLINA SANTOS El cineasta cántabro presentó la serie que se estrena el próximo 31 de diciembre con Quim Gutiérrez y Clara Lago como protagonistas P. A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Sábado, 16 noviembre 2019, 01:00

'El Vecino', la serie dirigida por Nacho Vigalondo para Netflix que ayer abrió la gala inaugural del FICX ya tiene fecha de estreno. Será el próximo 31 de diciembre cuando los espectadores podrán ver en la tele el resultado de esta comedia basada en la novela gráfica de Santiago García y Pepo Pérez, cuyo protagonista Javier/Titán interpreta el actor Quim Gutiérrez. La noticia la desveló el director del festival, Alejandro Díaz Castaño, en la presentación a los medios de esta producción de Zeta Audiovisual que promete batir records de diversión a quienes la sigan desde los primeros capítulos, como ya tuvo ocasión de comprobar el público asistente a su primicia en el Teatro Jovellanos.

Flanqueado por los intérpretes principales de la serie: Gutiérrez, Clara Lago, Adrián Pino y Catalina Sopelana (además de Jorge Sánz), el cineasta cántabro se mostró encantado de acudir a Gijón para estrenar 'El Vecino' ya que «en esta trasmutación que los directores de cine estamos haciendo hacia otra cosa se van quedando arrinconadas actividades como la vida festivalera y para mí es una gozada poder recuperarla aquí». Vigalondo confesó que el motivo determinante de aceptar este proyecto fue su condición de fan del cómic en el que se inspira: «Formo parte de la generación de lectores de 'El Vecino' que teniendo un pie en el mundo del cine querían hacer la película y en mi caso ha pasado, así que en cuanto me ofrecieron la propuesta me pareció un regalo», declaró.

Además de su devoción por la novela gráfica de García y Pérez, el realizador manifestó que el proyecto acabó por convencerle ante la posibilidad de disponer de «presupuesto y libertad», algo impagable ya que «no se puede vivir de ser director de cine en España y debemos combinarlo con otras tareas». Acudiendo al humor -presente en toda su intervención- afirmó que gracias a la televisión, «hoy vivo mejor que antes y me he comprado más cómics».

A lo largo de la rueda de prensa, el equipo bromeó en todo momento sobre quién había leído el cómic y quién no. Y Clara Lago tuvo que reconocer en público que era de las segundas. «Yo no sabía quién era el vecino», explicó, «pero creí en el proyecto porque el primer capítulo que leí me pareció muy divertido, y también porque trabajar con Nacho y repetir con Quim en la pantalla me apetecía mucho». Tras la rueda de prensa tocaba irse corriendo al hotel, cambiarse de ropa y lucir deslumbrante, de blanco, en la gala inaugural.