Las bombillas inteligentes Tapo exclusivas de Amazon tienen un descuentazo del 47% y lo están petando

Álvaro Martí Martín Martes, 13 de mayo 2025, 09:02

La domotización es una tendencia imparable. Lo que hasta hace apenas unos años resultaba pura ciencia ficción, ahora es el día a día de muchos hogares. No hace falta mucho para dar el salto hacia una casa más moderna y funcional: algo tan simple como una bombilla inteligente ya supone una gran diferencia.

Quien escribe las usa en sus lámparas desde hace tiempo y ya no se imagina otra opción. Puede parecer una tontería, pero eso de no tener que levantarse del sofá para encender o apagar las luces es una sensación de lo más gratificante. Por no hablar, claro del ahorro de energía que suponen con respecto a las bombillas tradicionales.

Pero, como siempre, el problema te lo encuentras a la hora de elegir. Tanto las tiendas especializadas como Internet están saturados de marcas y modelos que aseguran ser indiscutiblemente los mejores. Gracias a esta competencia, no obstante, es posible encontrar de cuando en cuando ofertas de lo más suculentas a las que conviene estar atentos.

Una de ellas es la que centra el artículo de hoy. Vamos a hablar un ratito de este pack de 4 bombillas inteligente de la marca Tapo, que ahora mismo puedes encontrar en Amazon con un descuento de nada menos que del 47%. ¡No es de extrañar que sean la número 1 en ventas!

Atento a todas las ventajas que te ofrecen.

Tapo L530E: un modelo exclusivo de Amazon

Los números de estas bombillas abruman. Para empezar, una potencia de 806 lúmenes (equivalente a 60 vatios), con intensidad regulable para que se adapten al ambiente de cada estancia. Y para seguir, un total de 16 millones de colores entre los que elegir, con los que podrás crear atmósferas originales y sugerentes cada día.

Estos dos datos son una buena carta de presentación de las Tapo L530E, un diseño que sólo vas a encontrar en Amazon a este precio irrepetible. Para que te hagas una idea, sólo durante los últimos 30 días ha vendido más de 300 unidades, situándose como una de las bombillas inteligentes con conexión Wi-Fi mejor valoradas de la plataforma.

Unos cuantos datos más que debes conocer. Es un modelo que funciona con una tensión de 240 voltios y tiene un casquillo tipo E27, con un rango de temperatura de color que va desde los 2500 K a los 6500 K. Esto te ofrece la posibilidad de iluminar tu casa con tonos muy cálidos, pero también muy fríos, lo que agradecerás sobre todo para proteger tu vista por las noches.

Controla tus bombillas Tapo a través de Alexa

Para mí, y para muchos otros, éste es el factor determinante a la hora de elegir este tipo de bombillas. Una vez instaladas se configuran en apenas unos minutos y puedes pasar a controlarlas directamente a través de Alexa o Google Assistant. Asimismo, la aplicación exclusiva de Tapo te permitirá gestionar las luces de casa a través de tu smartphone.

Puedes programarlas con su modo temporizador para cambiar el tono a determinadas horas del día, o que se apaguen de manera automática cuando sea el momento de dormir.

Además tienes a tu disposición la función «modo ausente», pensada para activar las luces de manera aleatoria a lo largo del día para que desde el exterior dé la sensación de que siempre hay gente en casa. ¡Ideal para cuando te vas de vacaciones!

Este pack de 4 bombillas inteligentes Tapo ha vendido más de 300 unidades sólo durante el último mes, y acumula más de 1000 reseñas positivas. Los usuarios de Amazon destacan sobre todo la facilidad de instalación, la luminosidad y también la durabilidad de estas bombillas.

Ahora mismo las tienes con un descuentazo del 47%, por lo que el precio final se te queda en sólo 28,99€. ¡Aprovecha esta oportunidad y recuerda que se trata de un modelo de venta exclusiva en Amazon!

