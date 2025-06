Los 10 complementos textiles de IKEA para darle un nuevo aire a tu hogar

Cambio de look en casa

María Belén Acosta Jiménez Jueves, 26 de junio 2025, 09:13 | Actualizado 09:26h. Compartir

Con los cambios de estación siempre dan ganas de renovar la decoración de casa. Y con IKEA lo tengo siempre muy fácil, no sólo por su amplio catálogo de opciones, sino sobre todo por sus buenos precios.

Hay que cambiar el chip y darse cuenta de que renovar la casa no tiene por qué significar gastarse un pastizal. Sólo tienes que jugar con la decoración y, sobre todo, con los textiles.

¿Dónde reside su magia? En que los puedes guardar ocupando el mínimo espacio cuando acabe la temporada. Y encima, es lo que más suele llamar la atención.

Para el verano, Ikea vuelve con un montón de novedades e ideas que casan con cualquier estilo. Aunque en esta ocasión, he querido centrarme en los complementos más coloridos para que te animes tú también a cambiar el look de tu casa.

Newsletter

Felpudo sandía HALLSPÅR

Ampliar

Para darle la bienvenida, no sólo al verano sino a tus familiares y amigos, este divertido felpudo con diseño de sandía sólo cuesta 9,99€. Es difícil decirle que no a esta idea tan original y veraniega de IKEA.

Alfombra TÅNUM

Ampliar

Yo a este complemento le llamo jarapa, pero lo importante es que ninguna es igual. Si te animas a comprar 2, por ejemplo, tendrás el doble de opciones para cambiar el ambiente de una habitación. Te valen tanto para playa como para ambientes más rústicos. Están hechas a mano y las tienes a 5,99€.

Funda de cojín KRYPLJUNG

Ampliar

Y para combinar con lo anterior, yo me quedo con esta funda de cojín de diseño de lo más cozy, que también combina con el ambiente estival. Tiene un tacto muy suave y agradable. Su precio es de sólo 9,99€.

Cojín SANDMOTT

Ampliar

Y para combinar con lo anterior, yo me quedo con esta funda de cojín de diseño de lo más cozy, que también combina con el ambiente estival. Tiene un tacto muy suave y agradable. Su precio es de sólo 9,99€.

Funda de cojín KORALLBUSKE

Ampliar

En este diseño se han mezclado hilos de viscosa, yute y algodón, para un resultado final no sólo muy suave, sino que extremadamente resistente. ¡Lo lavas y lo estrenas! En IKEA está a sólo 6,99€.

Edredón fresco SÄFFEROT

Ampliar

¿Sabías que existían los edredones frescos? Pues sí, y van genial para esas noches de verano en las que también apetece taparse un poco. Tiene un precio de 19,99€ y está fabricado en poliéster 100% reciclado, con unas medidas de 240 x 220 centímetros.

Conjunto de fundas nórdicas para edredón y almohadas KLIBBKORSÖRT

Ampliar

Y para vestir lo anterior, por supuesto, yo me llevaría este conjunto de lo más colorido diseñado por Hannah Wilcox y fabricado en una combinación de viscosa y poliéster. Ahora mismo lo tienes a sólo 24,99€.

Mantel de cocina PILLESTARR

Ampliar

La sangría queda mucho mejor si la sirves sobre un mantel tan original y alegre como éste. Es redondo, con un diámetro de 150 centímetros y te lo llevas a casa por sólo 7,99€. ¡Yo no me lo pensaba!

Pack de 2 unidades de cortinas mosquiteras LILL

Ampliar

Para que los mosquito no te den la comida (ni la merienda, ni la cena…), estas cortinas mosquiteras son la solución más sencilla, eficaz y, sobre todo, económica. Cuestan sólo 6,99€ y es una de las más valoradas de IKEA. Yo también piqué y no me arrepiento.

Toalla de playa GULYXNE

Ampliar

Y para terminar, me salto la norma de los textiles para dentro de casa con esta toalla para la playa con un estampado floral y tejido de algodón de rizo, para un secado prácticamente instantáneo. Es muy mona y muy barata: sólo cuesta 14,99€.

Temas

Verano

Ikea

CASA