El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Decoración práctica

Necesitas esta mesa extensible y elevable que te servirá tanto para comer como de mesita de centro

La Vente-unique Mesa Extensible y elevable 2 en 1 MORIALA destaca por su diseño multifuncional y moderno, permitiendo transformar cualquier espacio gracias a su sistema de extensión central y patas regulables.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:15

La Vente-unique Mesa Extensible y elevable 2 en 1 MORIALA representa una opción versátil para quienes buscan optimizar el espacio sin renunciar al diseño contemporáneo. Este modelo, fabricado en MDF y acero con acabados en color natural y negro, destaca por su capacidad para transformarse tanto en mesa de comedor como en mesa de centro, adaptándose a diferentes necesidades del día a día. Gracias a su sistema de extensión central y patas regulables, es posible ajustar tanto la longitud como la altura, lo que facilita su uso en reuniones familiares, cenas con amigos o incluso como espacio de trabajo improvisado.

VENTAJAS CLAVE DE LA MESA MORIALA 2 EN 1

 

Comprar en Amazon

La Vente-unique Mesa Extensible y elevable 2 en 1 MORIALA ofrece una serie de ventajas que la diferencian claramente dentro del mercado de mesas multifuncionales. Su principal atractivo reside en la doble funcionalidad: permite ajustarse tanto en altura como en longitud, lo que resulta especialmente útil para hogares con espacio reducido o para quienes buscan una opción versátil para diferentes usos, como comidas familiares, reuniones con amigos o incluso como escritorio improvisado. Esta flexibilidad supera a muchas mesas extensibles convencionales, que suelen limitarse únicamente a variar su longitud.

El sistema de extensión central y patas regulables facilita la transformación rápida de la mesa, adaptándose a distintas situaciones sin complicaciones. Además, el uso de materiales resistentes como el MDF y el acero proporciona una estructura robusta y duradera, mientras que el acabado lacado no solo aporta un toque moderno, sino que también simplifica la limpieza y el mantenimiento diario. La capacidad para soportar hasta 100 kg y ofrecer espacio para seis personas sitúa a la MORIALA por encima de modelos más pequeños o menos sólidos, siendo apropiada para quienes priorizan la estabilidad y el aprovechamiento del espacio.

En comparación con otras mesas extensibles, la MORIALA destaca por su diseño contemporáneo y el equilibrio entre calidad y precio. Su estética en tonos naturales y negro encaja fácilmente en ambientes modernos, y la facilidad de montaje y entrega añade un valor adicional para quienes buscan una experiencia de compra sencilla y sin sorpresas. Todo ello convierte a esta mesa en una opción muy práctica y polivalente para el hogar actual.

Newsletter

Mesa extensible y elevable 2 en 1

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

Las mejores estanterías colgantes para ordenar y decorar con estilo

Las mejores estanterías colgantes para ordenar y decorar con estilo

Los mejores escritorios de pared que ocupan poco y te solucionan mucho

Los mejores escritorios de pared que ocupan poco y te solucionan mucho

Da la bienvenida al otoño con estas acogedoras alfombras de salón

Da la bienvenida al otoño con estas acogedoras alfombras de salón

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  3. 3 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  4. 4 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  5. 5 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  6. 6 Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros
  7. 7

    La Flotilla de ayuda a Gaza ya está rodeada de buques de la Armada israelí
  8. 8

    David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell, acudirá a la opa de BBVA pese al rechazo del consejo
  9. 9

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  10. 10

    Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Necesitas esta mesa extensible y elevable que te servirá tanto para comer como de mesita de centro

Necesitas esta mesa extensible y elevable que te servirá tanto para comer como de mesita de centro