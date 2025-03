Organiza tu armario para el cambio de estación con estas prácticas soluciones de almacenaje de Ikea

¿Tienes un armario pequeño y no sabes como guardar la ropa de una temporada a otra? ¿No sabes cómo organizarte para cambiar unas prendas por otras? ¿Te cuesta que los abrigos y chaquetones no ocupen todo el espacio de tu armario? Pues no te preocupes que aquí tienes todo lo que necesitas para conseguirlo.

En Ikea encontrarás la solución que necesitas a buen precio y con materiales de calidad. Y te lo digo de primera mano que, hace sólo unos meses, preparé mi armario para el próximo cambio de estación. Ojo a estos productos y cómo usarlos para conseguir el máximo espacio de almacenamiento sin tener que volverte loco.

ALMACENAJE CON 6 COMPARTIMIENTOS SKUBB

El error más común que muchos cometemos es no aprovechar el espacio fuera de las perchas. Y es que no todas las prendas ocupan el mismo volumen. Me decidí a comprar uno de estos para poner en la barra de armario y así conseguir crear pequeños compartimentos donde guardar todo tipo de prendas. Estará todo más ordenado y conseguirás una cajonera extra donde guardar mejor tus gorros, bufandas e incluso jerséis y camisetas. La tienes disponible en 2 colores y a un precio de 9,99€.

BOLSA DE ALMACENAJE SKUBB

Esta bolsa está disponible en varios colores y medidas. Me parecen de lo más prácticas y cómodas de usar. Bien dobladas podrás guardar en ellas desde abrigos a mantas ocupando el mínimo espacio y ofreciéndote un fácil acceso para que las tengas a mano, pero sin que te estorben el resto del año. Su precio es de sólo 5,99€.

CAJA CON COMPARTIMENTOS SKUBB

También de la misma línea, tienes esta caja con compartimentos por 7,99€ en Ikea. La podrás colocar en la parte de abajo del armario, allí donde no llega el largo de los abrigos, para aprovechar ese espacio de más y colocar en ella otras prendas más pequeñas. Es ideal para calcetines, corbatas, ropa interior e incluso camisetas o pijamas.

CAJA PARA ZAPATOS SKUBB

Protege y cambia tu calzado de temporada con estas cajas SKUBB disponibles en dos colores que, además de ser cómodas de montar y de utilizar, dejarán que el calzado respire. Otro punto positivo es que es semitransparente para que puedas ver que par de zapatos son sin tener que abrirla. Su precio es de 8,99€ por el pack de 4 unidades.

FUNDA PARA ROPA DE RENSHACKA

Otra estupenda opción para tener la ropa ordenada y protegida hasta que la vuelvas a usar son estas fundas para ropa transparentes que valen sólo 0,49€ en Ikea.

BOLSA DE VACÍO SPANTAD

Para apurar aún más el espacio, sobre todo si tienes mantas o nórdicos en casa, te recomiendo estas bolsas de vacío para que guardes la ropa de temporada ocupando el mínimo espacio posible. Son muy prácticas y fáciles de usar. El precio del pack de 2 bolsas es de 4,99€.

PERCHA PARA FALDA Y PANTALONES GÅRDSMÄSTARE

Podrás organizar aún mejor toda tu ropa si te haces con una de estas perchas pensadas para ofrecerte espacio extra. Ideales para esas prendas más amplias y complejas como son las faldas o los pantalones, podrás tenerlas perfectas y sin que se arruguen en este modelo de perchas de Ikea. Su precio es de 2.99€. ¡Estarán como nuevas para la próxima temporada!

