Este cepillo masajeador de FOREO está ahora a su precio más bajo en Amazon con esta rebaja del 30%

La marca FOREO sigue apostando por ofrecer una limpieza facial profunda y completamente respetuosa con la piel con este modelo FOREO LUNA 4 capaz de eliminar el 99% de la suciedad acumulada.

La verdad es que lo probé hace poco y debo decir que es una pasada. Y es que no sólo es capaz de eliminar la piel muerta, sino que te permite tener la piel perfecta libre de cualquier tipo de impureza. Sí, también elimina restos de maquillaje.

Creía que sería un cuento chino, pero resulta que es más eficaz de lo que parece y, además, es muy cómodo de usar. De ahí que haya echado un ojo en Amazon y haya dado con uno de los modelos con mejor descuento para que te animes a probarlo.

Incorporarlo en tu rutina de belleza diaria es casi obligatorio. No se te olvidará dedicarte esos minutos extras cada mañana si dejas tu FOREO LUNA 4 a la vista. Porque para qué negarlo, su diseño es muy atractivo y eso, al final, pues gusta.

CÓMO USAR FOREO LUNA 4 PARA SACARLE EL MÁXIMO PARTIDO

Elijas el modelo que elijas de la nueva serie LUNA 4, te encontrarás con un limpiador facial con varios modos: suave, profundo y normal. Cada uno de estos modos está pensado para aplicarse en una zona del rostro concreta.

MODO SUAVE: para limpiar las zonas de la piel más sensible

MODO NORMAL: para penetrar en las capas más profundas y asegurar que los poros quedan libres de impurezas

MODO NORMAL: una mezcla de los dos anteriores. Ideal si tienes el tiempo justo, pero no quieres renunciar a tu rutina de belleza en casa.

A diario, yo no me complico y hago uso del normal para no perder la costumbre. Ya los días que tengo libres si me dedico más tiempo y añado el resto de modos a mi sesión.

Una cosa que también me ayudó mucho a saber usarlo es que cuenta con una app donde tienes varios patrones de masaje facial. Darás pronto con el que mejor te vaya, te lo aseguro. Podrás también personalizar la intensidad y los tiempos de cada modo para hacer tu rutina de limpieza completamente personalizada.

Eso sí, que no se te olvide utilizarlo con tu limpiador, tus cremas, sérums y otros productos de belleza. Ayuda bastante a que estos penetren bien en la piel y mejoran sus resultados.

Además, podrás usarlo mucho tiempo hasta tener que preocuparte por cargarlos de nuevo. Tiene un cargador USB y un indicador para que sepas cuando ha llegado el momento de cargarlo.

FOREO LUNA 4 por 139 € No dejes pasar esta oferta. Se trata de una pequeña inversión que siempre se hace más factible con descuentos como este del 30%. Eso sí, asegúrate de elegir el que mejor se adecue a tu piel. Están marcados por el color. Yo elegí el verde, que es pieles mixtas, pero también tienes los otros modelos con descuento en Amazon. Cómpralo en Amazon

