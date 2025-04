Día de la Madre: Date prisa y aprovecha estas ofertas especiales, sólo disponibles hasta acabar stock

Dicen que el amor de una madre no tiene precio. Pero la cartera sí tiene límite, así que hay que saber elegir. Puede que no tengas tiempo para ponerte a mirar cientos de páginas buscando el mejor precio. No pasa nada: para eso ya estamos nosotros.

Nos hemos dado una vuelta por nuestros marketplaces favoritos, Amazon y El Corte Inglés… ¡y hemos encontrado varias cositas interesantes para este próximo primer domingo de mayo! Seguro que, al menos, ves algo que te guste. Y que le guste.

Y no te entretenemos mucho más. Porque, ojo: ten en cuenta que estamos hablando de descuentos fugaces, así que no te lo pienses demasiado. Además, hemos añadido regalos clásicos que nunca fallan. Para que puedas ir a tiro fijo. ¡Aquí los tienes!

BOLSO DE HOMBRO DE MICHAEL MICHAEL KORS

Igual no te suena este nombre, pero te garantizo que tu madre lo conoce de sobra. Michael Kors es una marca de moda de referencia, y este bolso de hombro de El Corte Inglés, convertible en bandolera, es un diseño que une clasicismo y modernidad. Lo tienes para este Día de la Madre a mitad de precio por 125€.

ESTUCHE DE REGALO EAU DE PARFUM SIGNATURE CHLOÉ

También está a mitad de precio este estuche de regalo, con diseño exclusivo y de Zahra Holm, que incluye un eau de parfum en spray, otro de 75ml y una loción corporal de Chloé Signature. Si te interesa la tienes sólo en El Corte Inglés por 82,95€.

ESTUCHE RUTINA DE LIMPIEZA COMFORTING LANCASTER

Completa la rutina de belleza de mami con este pack de productos limpiadores de la conocida marca Lancaster. Este set exclusivo contiene un cleanser refrescante de 400 ml y tónico perfeccionador con efecto calmante también de 400ml. Tiene un ofertón del 59% y está también el Corte Inglés. Su precio final es de sólo 29,95€.

PULSERA DE ACTIVIDAD DE XIAOMI SMART BAND 9

Si quieres darle una nueva excusa para que empiece a cuidarse, esta smartband de Xiaomi te lo pone en bandeja por sólo 34,95€. Se trata de uno de los últimos modelos de la marca y lo tienes ahora mismo en Amazon con un descuento del 13%.

COLGANTE SWEET DOLL DE TOUS

TOUS es una de las marcas estrella cuando pensamos en regalos únicos y especiales para demostrar nuestro cariño. En este caso tenemos este colgante con el mítico osito de la marca en acero con acabado en color rosa y arandela de plata de primera ley. Mide 22mm y está al 40% sólo en El Corte Inglés. Puedes hacerte con él para este Día de la Madre, hasta acabar el stock, por 59,40€.

EAU DE PARFUM DKNY WOMEN DE DONNA KARAN

Haz que tu mamá se sienta aún más joven con la fragancia floral más urbana de la diseñadora Donna Karan. DKNY tiene una nota inicial vibrante de naranja sanguina y cierre de abedul blanco. Viene en formato spray de 100 ml y tiene un descuento del 27%. Su precio final es de 39,95€ ¡Nada mal!

ECHO DOT ÚLTIMA GENERACIÓN

Y no puede faltar un detalle distinto con el que empezar a modernizar la casa. ¿Y si le enseñas a tu madre la comodidad de tener un hogar domotizado? Preséntale a Alexa con este Echo Dot de última generación que está ahora con una oferta del 31% y que cuesta sólo 44,99€. ¡Que no se te escape!