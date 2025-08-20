Marco García y Claudia Junquera iluminan la Carrera Nocturna Playa de San Lorenzo de Gijón

Marcos García y Claudia Junquera se adjudicaron el triunfo en la XXXI Carrera Nocturna Playa de San Lorenzo, disputada este martes en el arenal gijonés. ... La competición, organizada por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y Deportes Arconada, volvió a ser un rotundo éxito. Agotaba sus dorsales y contaba en la salida con unos 950 corredores, entre los que destacó la importante presencia de atletas de otras comunidades que están disfrutando del verano en Gijón. Tampoco faltó la presencia de concejales del Ayuntamiento de Gijón. De hecho, en la prueba se pudo ver a Jorge Pañeda, Jesús Martínez Salvador y José Ramón Tuero.

La carrera volvió a ser uno de los platos fuertes de la programación deportiva del verano en la ciudad. Cientos de aficionados siguieron la prueba desde el paseo del Muro para animar a los corredores desde sus primeras zancadas.

Los participantes en la prueba absoluta tomaban la salida a las nueve de la noche para volver a disfrutar de la sensación de adueñarse del arenal gijonés, que lucía con un inmenso estadio. Marco García salió dispuesto repetir victoria, tras haberse impuesto en la edición del pasado curso. Solo su compañero en la Cerezal Team, Iván Granda, era capaz de seguir el exigente ritmo que imprimió a la prueba.

García intentaba dejar atrás en varias ocasiones a Granda, hasta que en el ecuador de la carrera alcanzaba su objetivo, para cubrir el resto de la prueba en solitario y alcanzar un nuevo triunfo. Granda, por el contrario, pagaba el esfuerzo realizado en los primeros kilómetros de carrera y era superado por el cántabro Mario Ferreras, que realizaba una prueba de menos a más y alcanzaba la segunda plaza, relegando a Granda a la tercera plaza.

Claudia Junquera, por su parte, abría su palmarés en la carrera gijonesa, en la que debutaba después de colaborar con la organización en muchas ediciones. La extremeña Noelia Muñoz finalizó segunda y Tania Puerta, en la tercera plaza.

Los más jóvenes

La carrera de los más jóvenes abrió el programa de la carrera gijonesa. Eliot Pastur fue el mejor en categoría masculina, en la que estuvo secundado en la llegada por Javier Figaredo e Ismael Cuesta. Valeria Quiroga fue la más rápida en la femenina, en la que Alba González y Claudia Fernández completaron el podio, al finalizar segunda y tercera.