La carrera por la Playa de San Lorenzo despertó una gran expectación de participantes y de público. PALOMA UCHA
Atletismo

Marco García y Claudia Junquera iluminan la Carrera Nocturna Playa de San Lorenzo de Gijón

Fueron los mejores en la Carrera Nocturna Playa de San Lorenzo, que contó con 950 participantes en la línea de salida

César Sánchez Tessier

César Sánchez Tessier

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:41

Marcos García y Claudia Junquera se adjudicaron el triunfo en la XXXI Carrera Nocturna Playa de San Lorenzo, disputada este martes en el arenal gijonés. ... La competición, organizada por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y Deportes Arconada, volvió a ser un rotundo éxito. Agotaba sus dorsales y contaba en la salida con unos 950 corredores, entre los que destacó la importante presencia de atletas de otras comunidades que están disfrutando del verano en Gijón. Tampoco faltó la presencia de concejales del Ayuntamiento de Gijón. De hecho, en la prueba se pudo ver a Jorge Pañeda, Jesús Martínez Salvador y José Ramón Tuero.

