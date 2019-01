Derrota con polémica del Liberbank Oviedo

El Liberbank Oviedo cayó derrotado esta noche en tierras catalanas ante el Prat por el apretado marcador de 79-78. El cuadro dirigido por Javi Rodríguez dejó parte de sus opciones en una mala primera parte en la que el nivel defensivo no estuvo a la altura. En el segundo cuarto, el conjunto ovetense recibió 29 puntos y dejó escapar en el marcador a un rival que, a priori, era un adversario factible para sumar un nuevo triunfo a domicilio. El Liberbank Oviedo regresó al partido gracias a las prestaciones de los siempre fiables Oliver Arteaga y Jakstas, autores de 16 y 22 puntos respectivamente, la mitad de los anotados por el equipo. La defensa elevó sus prestaciones en el tercer cuarto y eso permitió a los carbayones entrar en el tramo decisivo metidos de lleno en el partido. El último parcial estuvo muy igualado hasta que los ovetenses se pusieron cinco arriba. Sin embargo, la reacción catalana les permitió dar la vuelta al marcador y administrar una mínima ventaja en los últimos segundos. No obstante, el desenlace del partido pudo ser otro si los árbitros hubieran señalado falta personal en la última acción del partido. Un lanzamiento en suspensión de Llorente que no entró y la jugada posterior una falta personal sobre Arteaga que los colegiados consideraron que fue fuera de tiempo.