El Liberbank Oviedo se aferra al fortín de Pumarín ante el Palma Roope Ahonen. El equipo, con la duda del base finés Roope Ahonen por un proceso vírico, estrena el año con la visita del Iberojet Palma HUGO VELASCO OVIEDO. Domingo, 6 enero 2019, 02:11

En un día tan especial y mágico como el de Reyes, los jugadores del Liberbank Oviedo Baloncesto querrán emular hoy durante unas horas a los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar para hacer entrega a su afición de un último regalo, la primera victoria de 2019, en la visita del Iberojet Palma al Polideportivo de Pumarín (18.30 horas).

Después de la derrota ante el poderoso Betis, con la que dieron carpetazo a 2018, los hombres de Javi Rodríguez intentarán volver a la senda del triunfo en su fortín, un municipal ovetense en el que encadenan cuatro victorias consecutivas y que, en este primer mes de año, solo pisarán en dos ocasiones: esta tarde ante el Palma y el martes 22, cuando reciban al Cáceres.

Los baleares, dirigidos por Félix Alonso, llegan a Oviedo en un buen momento de forma tras sus triunfos ante Real Canoe y el filial del Barcelona, con los que se sitúan en la undécima posición de la LEB Oro, con un balance de ocho victorias y siete derrotas.

A pesar de conocer la complejidad de la visita a Pumarín, donde no ganan desde el 28 de diciembre del 2014, en lo que supuso el primero de los duelos de ambos conjuntos en la segunda división del baloncesto nacional, los de Alonso confían en poder igualar su mejor racha de la temporada, con tres victorias consecutivas, y mantenerse a la estela de los puestos que otorgarán al final de la fase regular la clasificación para los 'play off'.

A pesar del cambio de año, las desgracias no abandonan al vestuario del Liberbank ya que el técnico Javi Rodríguez cuenta con la duda del base finés Roope Ahonen, quien desde el miércoles no se entrena a consecuencia de un proceso vírico, por lo que su participación en el partido no se conocerá hasta instantes previos al mismo.