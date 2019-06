Final Con Laso, las mismas Ligas que en un cuarto de siglo Pablo Laso aplaude en el Palau Blaugrana durante la final contra el Barça. / EFE En ocho temporadas en el banquillo blanco el técnico vitoriano ha llevado a su equipo a la conquista de 17 títulos AMADOR GÓMEZ Madrid Viernes, 21 junio 2019, 23:17

Con Pablo Laso como entrenador el Real Madrid ha ganado tantos títulos de Liga como en el cuarto de siglo anterior. Desde la temporada 1986-87 a la 2010-2011 el equipo blanco sólo conquistó los campeonatos ligueros de 1993, 1994, 2000, 2005 y 2007. Sin embargo, desde la llegada del técnico vitoriano el Real Madrid, tras perder el título de la regularidad ante el Barça en la primera de sus ocho campañas en el banquillo (3-2 en la final decidida en el Palau), los blancos han impuesto una hegemonía sólo interrumpida por otra Liga de los azulgrana en 2014 y la histórica del Valencia Basket, en 2017.

En ocho temporadas en el banquillo blanco Laso ha llevado a su equipo a la conquista de 17 títulos, acercándose a diez de Pedro Ferrándiz y a cinco de Lolo Sainz, aunque el mítico entrenador alicantino y el técnico nacido en Tetuán ganaron 27 y 22 trofeos en 13 y 14 temporadas, respectivamente. A Laso le han bastado ocho cursos, con una media de dos títulos por año, para consagrarse como indiscutible leyenda del club más laureado de Europa. En los 25 años anteriores a su llegada el Real Madrid sólo se había adjudicado 13 títulos (cuatro Ligas, una Copa de Europa, tres Copas, tres Recopas, una Copa Korac y una Copa ULEB).

Con Laso al mando el Real Madrid no ha faltado a una sola final de la Liga Endesa, cuando en el mismo período precedente el equipo blanco había llegado a dos, desplazado entonces, no sólo por el eterno rival, sino también por el Baskonia. Sin embargo, con la sección de baloncesto devaluada y en entredicho, a partir de 2011 el Real Madrid inició una resurrección encabezada por un entrenador que no ha dejado de marcar hitos, aunque llegó a estar sentenciado en el verano de 2014 tras perder la Liga ACB después de la Euroliga y el club presidido por Florentino Pérez quiso provocar su marcha al no renovar el contrato de sus ayudantes.

Sin embargo, Laso, con el director deportivo Alberto Herreros como principal valedor y el respaldo unánime del vestuario, salió reforzado al conquistar en 2015 otra Copa histórica, con la reválida de este título 29 años después, y volvió a ganarse al presidente y a los directivos críticos, para comenzar entonces una escalada hacia la gloria. En 2015 el Real Madrid conquistó la Euroliga 20 años después, el tercer triplete de su historia y un póker de títulos inédito hasta entonces -también con la Copa Intercontinental-, en una temporada perfecta. El pasado año volvió a proclamarse campeón de Europa, en una campaña en la que también se ganó la Liga y la Supercopa de España.

El Real Madrid de Laso ha disputado 24 de 33 finales posibles en todas las competiciones, saldadas ya con más de la mitad de trofeos que han estado en juego, aunque el pasado mes de mayo quedase muy tocado, al igual que sus jugadores, con la dolorosísima derrota sufrida en las semifinales de la Final Four de la Euroliga ante el CSKA tras desperdiciar 14 puntos de ventaja, después de que tres meses antes el equipo blanco tirase hasta 17 en el polémico partido decisivo de la Copa frente al Barça.