Fichaje Salah Mejri vuelve al Madrid hasta final de temporada Salah Mejri, junto a Ricky Rubio, durante el Mundial de China. / El Correo El pívot tunecino, de 2,18, regresa cuatro años después de su marcha y será una de las torres del equipo blanco junto a Walter Tavares AMADOR GÓMEZ Madrid Jueves, 10 octubre 2019, 14:10

Ya es oficial. El pívot tunecino Salah Mejri, de 33 años, se convirtió este jueves en nuevo jugador del Real Madrid hasta final de temporada. Mejri regresa así al equipo blanco después de su etapa en la NBA (Dallas Mavericks) y en la liga china (Liaoning Flying Leopards).

«En cuanto le quitemos el casi (fichaje) me alegraré mucho, pero si ahora me preguntáis por Salah es como si lo hacéis por cualquier otro jugador que no esté en el equipo», aseguró recientemente el técnico del Real Madrid, Pablo Laso, que volverá a contar con un jugador que ya tuvo a sus órdenes entre 2013 y 2015.

Con 2,18 de altura, Mejri, que jugó el Mundial de China con Túnez, que se enfrentó a España en la primera fase, será otra de las torres del Real Madrid, junto al caboverdiano Walter Tavares (2,20), con lo que el vigente campeón de Liga y aspirante al título de Europa contará con un poderoso juego interior, pese a la marcha del mexicano Gustavo Ayón, tras haber fichado también al estadounidense Jordan Mickey.

Además, en la primera plantilla también juega a partir de esta temporada el joven de 17 años Usman Garuba, una de las grandes sensaciones del baloncesto, que ya ha hecho historia en la Liga ACB con su primer 'doble doble' a tan temprana edad, superando a Luka Doncic y Ricky Rubio.