Marc Gasol, el español que llegó al frío de Toronto para cambiar los Raptors

Marc Gasol llegó a los Toronto Raptors en febrero de 2019 con la esperanza de que, tras 11 años en la NBA, pudiese por fin competir por el campeonato de la NBA y en pocas semanas el pívot español transformó el equipo canadiense y se convirtió en pieza básica de su histórica victoria.

Poco antes de que Marc Gasol disputase su primer partido con los Toronto Raptors el 9 de febrero de 2019, los periodistas deportivos locales le preguntaron cuál fue su reacción cuando supo que era traspasado al equipo de la ciudad canadiense.

Y el pequeño de los Gasol, haciendo gala de esa capacidad que le define de ver el juego dentro y fuera de la pista, contestó que estaba entusiasmado por llegar a un equipo que tenía como objetivo hacerse con el campeonato de la NBA.

«Cuando conocí el destino, me entusiasmé porque me da la oportunidad de competir al máximo nivel. Cuando hablé con la gente de aquí, todos me dijeron lo mismo: que intentaríamos hacernos con el título. Y eso te hace salivar», explicó Gasol con una sonrisa.

Ganas de triunfar

El catalán no era el único con una sonrisa en esos momentos. Más de uno pensó que las palabras del nuevo hombre alto de los Raptors eran el deseo lógico de cualquier jugador competitivo, pero tan alejadas de la realidad como una película de 'La guerra de las Galaxias'.

Al fin y al cabo los Raptors son un equipo creado en 1995, el único que compite en la NBA con base fuera de Estados Unidos y que nunca había estado ni siquiera cerca de hacerse con el título de campeón de la liga profesional de baloncesto.

Pero el presidente de los Raptors, Masai Ujiri, una de las personas con las que Gasol habló antes de desembarcar en Toronto, tenía un plan y el pívot era una de las piezas básicas del equipo que quería para, por primera vez en su historia, aspirar en serio a alzarse con el trofeo Larry O'Brien de campeones de la NBA.

Llegar a Toronto en febrero, el mes más frío en la ciudad canadiense y cuando el termómetro puede llegar a 30 grados bajo cero, con una sonrisa y dispuesto a dejarse la piel para trabajar, tiene mérito. Además, la llegada de Gasol desplazó de los Raptors a uno de los jugadores más queridos de la afición, Jonas Valanciunas.

Pero la ética de trabajo del español y su mentalidad ganadora le convirtieron rápidamente en uno de los jugadores favoritos de los aficionados canadienses.

Detalles como Gasol dedicando minutos antes de los partidos a charlar con aficionados y firmar camisetas o el momento que le dedicó a un niño en la grada inmediatamente después de que los Raptors ganaran la final de la Conferencia Este, mientras el resto de sus compañeros festejaban en la pista, le han ganado el aprecio de los seguidores.

Revolución Gasol

En la pista, Gasol ha transformado el juego de los Raptors. Desde su llegada al equipo canadiense tras jugar 11 años en los Memphis Grizzlies, los de Toronto, donde también milita el seleccionador español, Sergio Scariolo, han desplegado un ataque mucho más efectivo.

Como han señalado las estadísticas de la NBA, Gasol en los Raptors actúa más como un conducto ofensivo que Valanciunas o Serge Ibaka, el otro pívot español en el equipo de Toronto.

Gasol toca más el balón pero lo mueve más rápidamente y, además, es más probable que su pase se convierta en una canasta para los Raptors. Durante la pasada temporada, con Gasol en la cancha, sus compañeros, ya fuese Kawhi Leonard, Kyle Lowry, Danny Green o Pascal Siakam, fueron más eficientes anotando.

Y eso era lo que necesitaban los Raptors, un poco más de acierto anotador, para marcar la diferencia. Cuando la temporada regular terminó en abril, el equipo de Toronto era el segundo en la Conferencia Este y era el segundo en estadísticas en toda la liga.

Aun así, los Raptors de Gasol no eran ni los favoritos para hacerse con el título de la Conferencia Este ni del campeonato de la NBA. Muchos apostaban que el equipo canadiense caería en la segunda ronda de los play-off ante los Filadelfia 76ers de Joel Embiid.

El campeonato y el Mundial

Y casi sucede. Excepto que en el último segundo del último partido de la serie, Leonard anotó una canasta imposible que dio el partido y la eliminatoria a los Raptors por 92-90.

Con trabajo, los Raptors se deshicieron de los Milwaukee Bucks para llegar a la final ante los reyes indiscutibles de la NBA durante el último lustro, los Golden State Warriors. Y contra todo pronóstico, los Raptors derrotaron a los Warriors en seis partidos para hacerse con su primer título de la NBA.

Tras la histórica victoria, en junio de 2019, el entrenador de los Raptors, Nick Nurse, explicaba mejor que nadie qué había significado Gasol para el equipo. «Lo principal que trajo es el sentido de lo que podíamos ser. Creo que después de tenerlo unos pocos partidos, vimos que realmente era bueno, inteligente. Todo el mundo se dio cuenta que éramos mejores. Que podíamos ser realmente buenos. Esa es una contribución muy grande al equipo», dijo Nurse.

Tres meses después del título de la NBA, Marc Gasol puso la guinda al año de su vida al ganar con la selección española el campeonato del mundo disputado en China. Fue el máximo anotador de la Roja en dos de los partidos, incluyendo la semifinal ante Australia, en la que acabó con 33 puntos.