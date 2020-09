Semifinales de conferencia Sin Antetokounmpo, no hay milagro de los Bucks ante los Heat Los jugadores de los Bucks abandonan la cancha tras su eliminación. / Reuters La franquicia de Wisconsin se quedó fuera ante la baja por lesión de su líder, mientras Los Angeles Lakers recuperaron la ventaja en su serie del Oeste de la mano de LeBron James COLPISA / AFP Miércoles, 9 septiembre 2020, 13:11

Sin Giannis Antetokounmpo, los Milwaukee Bucks no fueron capaces de seguir peleando por el milagro y cayeron eliminados por los Miami Heat en las semifinales de la Conferencia Este, mientras Los Angeles Lakers recuperaron la ventaja en su serie del Oeste de la mano de LeBron James.

Los Bucks, el mejor equipo de la fase regular de la NBA, perdieron 103-94 ante los Heat, que zanjaron la eliminatoria por 4-1 con otra fantástica actuación coral liderada por Jimmy Butler y Goran Dragic, ambos con 17 puntos.

Los Heat jugarán su primera final de Conferencia Este desde 2014, cuando LeBron James lideraba la franquicia, ante el ganador de la serie entre los Toronto Raptors y los Boston Celtics, que tienen una ventaja de 3-2.

Antetokounmpo, el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, fue descartado para este partido pocos minutos antes de comenzar por unos problemas en el tobillo derecho que arrastraba desde el inicio de la serie y que se agravó en el cuarto juego el domingo.

«Se suponía que no iba a jugar el cuarto partido. Lo jugué y me hice otro esguince. Así que pensé que lo mejor por ahora era no jugar el quinto partido y estar listo para el sexto», explicó Giannis en conferencia de prensa.

Los Bucks guardaban ciertas esperanzas de conseguir una histórica remontada en esta serie, ya que ningún equipo de la NBA ha dado la vuelta a una desventaja de 3-0 en una serie de playoffs, pero la ausencia de su gran estrella les condenó a una temprana y decepcionante eliminación de consecuencias imprevisibles.

«Espero que podamos construir una cultura en Milwaukee para muchos años en la que podamos competir cada año por un campeonato», dijo Giannis, que tiene una única temporada más de contrato con los Bucks y puede ser la pieza más deseada en el mercado de la NBA en los próximos meses.

Los Bucks terminaron la temporada regular en la primera posición de la Conferencia Este con 56 victorias y 17 derrotas, la mejor marca de la liga. Esta trayectoria le valió a la franquicia varios importantes premios individuales como el de Entrenador del Año a Mike Budenholzer y el de Mejor Jugador Defensivo a Giannis, que también es el favorito para revalidar en los próximos días el MVP esta temporada después de firmar unos promedios de 29,5 puntos y 13,6 rebotes por partido.

Los Lakers toman ventaja

En el otro partido de la jornada, los Lakers derrotaron a los Houston Rockets por 112-102 y recuperaron la ventaja por 2-1 en las semifinales de la Conferencia Oeste con la versión más demoledora de LeBron James.

A sus 35 años, el 'Rey' firmó 37 puntos, 4 triples, 7 rebotes, 5 asistencias, 1 robo y 4 tapones, dominando en ambos lados de la cancha, para no conceder oportunidades a los peligrosos Rockets en la recta final del choque.

«Intento hacer lo que sea necesario para ayudar a mi equipo a ganar, tanto ofensiva como defensivamente», dijo James. «Sé que lo digo mucho, pero es la verdad. Mis compañeros me buscan para hacer un poco de todo».

El alero, que persigue el cuarto anillo de su carrera y el primero con los Lakers, batió este martes el récord de victorias en playoffs de la historia, con 162, superando a otro ilustre del equipo angelino, Derek Fisher.

Para mí este récord «dice que he jugado con muchos grandes equipos. Dice que he jugado con muchos grandes compañeros y entrenadores, en Cleveland, en Miami y ahora en Los Ángeles», afirmó.

Anthony Davis colaboró con 26 puntos y 15 rebotes para los Lakers mientras que por Houston James Harden sumó 33 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias y Russell Westbrook otros 30 puntos.

En un partido con hasta 16 cambios de liderato en el marcador, el veterano base de los Lakers Rajon Rondo fue el factor sorpresa al anotar 21 puntos desde el banquillo, con dos triples seguidos que ayudaron a los angelinos a lograr un parcial de 17-5 al inicio del último cuarto.

El cuarto partido de la serie se disputará el jueves en el complejo deportivo de Disney World (Orlando).