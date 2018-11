«Lo que me ha pedido Javi Rodríguez es que le dé ritmo al juego del equipo» Sergio Llorente, ya instalado en Oviedo donde empieza una nueva etapa profesional. / ÁLEX PIÑA «Mi apellido va unido a un montón de cosas buenas en cuanto al deporte, pero yo intento hacer mi propio camino a sabiendas de que eso pesa» Sergio Llorente Base del Liberbank Oviedo Baloncesto HUGO VELASCO OVIEDO. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:13

La última incorporación del Liberbank Oviedo, Sergio Llorente (Madrid, 1990), pertenece a una dinastía de deportistas de élite, y llega a Oviedo para aportar su experiencia en la dirección del juego.

-¿Cómo están siendo sus primeros días con el equipo?

-Bien, un poco ajetreados porque llegas a un sitio nuevo, compañeros nuevos, ... La verdad es que fueron una gente súper agradable desde el primer momento, incluso el delegado fue a esperarme al hotel. Y baloncestísticamente mucha acumulación de información, pero es lo que hace falta ahora.

-Un fichaje por Oviedo que se fraguó en un tiempo récord.

-La verdad es que sí. A mi me avisó mi agente el martes por la tarde de que igual había la opción de venir a Oviedo, y el miércoles por la mañana me la confirmó. Yo no tuve entonces duda alguna.

-En esos momentos se encontraba sin equipo tras hacer la pretemporada con el UCAM Murcia. ¿Confíaba en recibir alguna oferta o esperaba al mercado de invierno?.

-Había hecho una buena pretemporada con el UCAM, pero al final por razones que no vienen al caso no me quedé allí, por lo que estuve durante un mes entrenando en Madrid con mi preparador físico esperando una oportunidad como esta. Estoy muy agradecido al Oviedo por confiar en mí para este mes.

-Un fichaje que ya se intentó con anterioridad. ¿No?

-La verdad es que el Oviedo siempre piensa en mí para formar el equipo, pero por circunstancias de proyectos, o de intereses de ambas partes, no se llegó a dar el fichaje.

-Inicialmente es una incorporación por un mes. ¿Hay opción a que se prolongue por más tiempo?.

-Lo que más pienso ahora es en ayudar al equipo el domingo para devolverles lo que me han facilitado estos días, y al ser un contrato de un mes, cuanto antes entre en el ritmo del equipo será mejor. Ya se verá lo que suceda a final de ese mes.

-¿Estaría por la labor de poder seguir hasta final de temporada?

-Depende de muchas cosas, los intereses del club, si cuando se recupere Ahonen quieren que continúe... La verdad es que ni lo pienso. Si quieres mejor pregúntamelo en cuatro semanas.

-¿Conocía a alguno de los que son sus nuevos compañeros de vestuario?

-Contra Víctor Pérez, Fran Cárdenas y Óliver Arteaga he jugado un montón de años en la LEB Oro, y especialmente contra Víctor y Fran ya antes en Plata cuando yo estaba en el Guadalajara, disputando incluso la final de la Copa LEB Plata.

-Hay buena parte de los aficionados que le recuerdan por aquella final de Copa en la que fue uno de los grandes protagonista.

-Fue un partido redondo. Lo recuerdo por estar jugando tan concentrado en el partido, que ni me imaginaba los números que tuve al final del mismo, realmente me sorprendió.

-¿Qué espera aportar al Liberbank durante su estancia en el mismo?

-Supongo que lo que me ha pedido Javi Rodríguez que es darle ritmo al juego. Por lo que hemos hablado es lo que le ha faltado al equipo por las lesiones y los contratiempos que han tenido. Un juego que se paraba, el cual no tenía muchas opciones en ataque, o las que les gustaría tener con un equipo completo. Al equipo le puedo aportar muchos cosas, y espero hacerlo desde el primer partido en Granada.

-¿Y cómo ve el que será su debut este fin de semana?.

-Espero que siga la buena dinámica fuera de casa con un triunfo en Granada, pudiendo darle continuidad la semana que viene en Pumarín ante el Canoe, logrando de esta manera el primer triunfo en casa.

-Pertenece a una familia de deportistas de élite, ¿considera que el apellido Llorente le ha ayudado o le ha perjudicado?.

-Mi apellido va unido a un montón de cosas buenas en cuanto al deporte, tanto por mi padre (José Luis), mis tíos (Paco, Julio y Toño), o incluso mi tío abuelo Paco Gento, siendo cada uno la élite en su deporte. Yo no me intento desvincular de eso porque siempre estás ligado, pero intento hacer mi propio camino a sabiendas que eso pesa, aunque es algo que ya no pienso.

-Su padre, José Luis Llorente, una leyenda del baloncesto nacional, ¿es de los padres que está encima suyo para darle consejos o le deja más libertad?

-Hace tiempo que ya no, además creo que no hace falta, ya que llevo varios años jugando y sé cuando no he hecho el trabajo que tenía que hacer para que el equipo jugara mejor y ganara. Las correcciones típicas de ese padre que sabe y ha jugado ya se quedaron atrás, pero es verdad que de vez en cuando compartimos ideas o discutimos incluso viendo partidos de baloncesto, quedando más en un tema de conversación que del deporte.

-Con una familia llena de grandes figuras del baloncesto y el fútbol ¿qué fue lo que le decantó por este deporte?

-De pequeño jugaba al fútbol en el colegio y al tenis en un club de Madrid, y creo que porque mis amigos jugaban al baloncesto me decanté por esa disciplina.

-Lo que queda claro es que estaba predestinado a ser deportista.

-Me gusta el deporte en general, veo casi cualquier deporte, me gusta jugar al golf, al fútbol en verano, montar en bici, cuando hacía esquí me encantaba. La vida sedentaria no va conmigo.