Selección española Sergio Rodríguez, convocado para jugar contra Ucrania y Letonia Convocatoria de la selección española realizada por el técnico Sergio Scariolo. / FEB Scariolo recluta al base del CSKA de Moscú para la nueva 'ventana' de clasificación para el Mundial de China 2019 EFE Lunes, 3 septiembre 2018, 13:51

El base del CSKA de Moscú ruso Sergio Rodriguez formará parte de la selección española de baloncesto que se medirá a Ucrania y Letonia los próximos 14 y 17 de septiembre en la 'ventana' de clasificación para el Mundial de China 2019, según anunció hoy el seleccionador nacional, el italiano Sergio Scariolo.

La lista de dieciséis jugadores que anunció Scariolo este lunes en la sede de la Federación Española de Baloncesto (FEB) en Madrid, incluye a Pablo Aguilar, Jonathan Barreiro, Javier Beirán, Quino Colom, Alberto Díaz, Ilimane Diop, Jaime Fernández, Sergi García, Xabi López-Aróstegui, Pierre Oriola, Oriol Paulí, Sergio Rodríguez, Sebas Sáiz, Joan Sastre, Fran Vázquez y Santi Yusta.

España se enfrentará a Ucrania, el 14 de septiembre en Kiev, y recibirá a Letonia tres días después en el WiZink Center de Madrid, en la 'ventana' FIBA de septiembre, correspondiente a la segunda fase de la clasificación para el Mundial de China 2019.

Además de Rodríguez, las otras novedades de la lista respecto a la anterior ventana de julio son Aguilar (Cedevita Zagreb), Barreiro (Zaragoza), Diop (Baskonia), Sergi García (Valencia), López-Aróstegui (Joventut), Oriola (Barcelona) y Sastre (Valencia).

Sin miembros de la NBA

En esta convocatoria, que comenzará el trabajo el próximo lunes en Guadalajara, no hay ningún miembro de equipos de la NBA americana (en julio estuvo Juancho Hernángómez, de los Nuggets de Denver) y sí se incluyen varios miembros de equipos que disputarán esta temporada la Euroliga como Yusta (Real Madrid), Diop (Baskonia), Oriola (Barcelona) o Paulí (Herbalife Gran Canaria).

Durante la conferencia de prensa posterior al anuncio de la lista, Scariolo, que compareció por primera vez tras anunciar que será asistente de los Toronto Raptors de la NBA compatibilizándolo con el cargo de seleccionador, aseguró que su línea a la hora de realizar la convocatoria durante las 'ventanas' ha sido «no forzar las situaciones» con los equipos.

También afirmó que quiere «confiar en la gente» con la que han trabajado, que ha «competido y ganado» los seis partidos anteriores de esta fase clasificatoria.

«No te puedo decir que me sabe mal por los NBA y no me sabe mal por los demás, me sabría bien que estuvieran todos», declaró Scariolo, que dijo que le gustaría «contar con la máxima cantidad de talento» pero señaló que está «contento, muy cómodo e incluso ilusionado» con los jugadores con los que ha estado trabajando.

En cuanto a la vuelta del 'Chacho' Rodríguez, el técnico de Brescia (Italia) dijo que les aporta «una inyección de calidad» en cuanto a técnica, toma de decisiones y «peligro de cara al aro».

«En más de una ocasión nos ha reiterado su disponibilidad casi incondicional a querer estar, y por supuesto es una alegría para todos que esté. Veremos cómo integrarlo en el equipo que existe, Chacho estaba antes de este equipo pero ahora tiene que juntarse con otros jugadores en el mismo puesto», analizó.

El seleccionador confirmó la renovación de su cuerpo técnico, formado los seleccionadores sub-20 (Luis Güil), sub-18 (Joaquín Prado), sub-17 (Alejandro Martínez) y uno de los asistentes de la sub-15.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, destacó que los jugadores que se han elegido son los que pueden «dar más posibilidades de victoria» y destacó que Ucrania y Letonia son «equipos potentes» con «posibilidades reales de llegar a la Copa del Mundo».

«El 6-0 nos coloca en una situación inmejorable, pero dos malos resultados, con dos buenos de otros equipos, nos complican la situación, de manera que para nosotros la prioridad son los días 14 y 17», añadió Garbajosa, que pidió a la afición que acuda al partido del día 17 contra Letonia en Madrid.