La XI Copa Principado de balonmano se suma a las fiestas del Grupo Covadonga

«Es la primera temporada en la que vamos a estar al frente de la Federación de Balonmano desde el inicio. Para nosotros esta copa es importante porque queremos realzar estas competiciones y el balonmano regional». Así se refería el presidente de la territorial asturiana, Juan Arribas, a la XI Copa Principado de balonmano que acogerá este fin de semana las instalaciones del Grupo Covadonga, coincidiendo con sus fiestas. En ella participarán cinco equipos asturianos. El Base Oviedo –único en segunda categoría nacional–, el Royal Premium y el Horizonte Atlética se disputarán, en un formato de triangular, las tres primeras plazas del torneo el domingo por la mañana. Auto-Center Principado y el propio Grupo Covadonga jugarán el partido por la cuarta y quinta posición.

«El Base Oviedo tenía ya plaza asegurada al ser el mejor asturiano y los otros cuatro jugaron una semifinal previa», explicaba Arribas, que reconocía el «orgullo» y «la ilusión» con la que afronta «el año 'balonmanístico'» incidiendo en que su deporte está al alza y que «en todas las categorías masculinas y femeninas hemos aumentado el número de equipos». El sábado, las instalaciones grupistas serán también escenario de la IV Minicopa de Asturias, en la que los cadetes del Grupo Covadonga, Base Oviedo –primera semifinal–, Gijón Jovellanos y Villa de Luanco –segunda semifinal– pelearán por el trofeo base del balonmano.

«Estos torneos nos recuerdan que el balonmano es mucho más que competición: es convivencia, aprendizaje y esfuerzo colectivo», destacaba Joaquín Miranda. Para el presidente grupista, al que además de Arribas acompañó la exjugadora y olímpica de balonmano Jessica Alonso, acoger estos torneos en sus instalaciones supone que el Grupo se convierta «en el mejor escenario del balonmano regional». Además de en las instalaciones, el evento se podrá seguir gracias a un 'streaming' que habilitará el Grupo Covadonga.