El Horizonte Atlética sufre en Valladolid su primera derrota del curso

El Horizonte Atlética perdió 33-30 en su visita a un jovencísimo Recoletas Arroyo. Ya avisaba en la previa Juan Muñiz de las dificultades, ... tanto por el rival como por el horario que iba a tener el partido, y se cumplieron sus pronósticos. El filial del Atlético Valladolid de Asobal impuso un ritmo frenético del que se contagió un Horizonte Atlética que cometió excesivos errores desde seis metros y en las circulaciones, como ya sucedió en la primera jornada, que propiciaban los contraataques locales. Y aunque en defensa jugó mejor, no fue suficiente para frenar a los vallisoletanos que se iban hasta de cinco goles de ventaja.

En el minuto 20 de la primera parte se vió obligado Juan a pedir su primer tiempo muerto, y poco a poco lograron los avilesinos ir remontado en el marcador con un Braulio que sostenía al equipo en la portería, hasta llegar al descanso con un 17-16 favorable a Arroyo pero que dejaba la resolución del partido abierta para la segunda parte.

Salieron ambos equipos de vestuarios con sensación de que iba a ser un partido igualado, y así fue durante un tiempo. Sin embargo, la rápida segunda exclusión de Ardisana hizo que el gijonés no pudiese aportar muchos minutos, lo que el equipo notó en exceso, junto con un Manel mermado por un virus gástrico que arrastra desde la semana pasada. Arroyo volvió a alejarse en el marcador lo que obligó a los avilesinos a volver a pedir tiempo muerto en el minuto 20 de la segunda parte, y sorprendía a Juan Muñiz pasando a vaciar portería y atacar con siete jugadores para intenta la remontada.

Recoletas Arroyo Cabero Edificaciones Nicolás Giráldez y Hugo Redondo; Daniel Rosales (1), Adrián Pons, Gonzalo Díez (2), Luis Gavilanes (9), Francisco de Fuentes (4), Nicolás Gracia (2), Álvaro Arriaga (5), Marcos Pastor (1), Alejandro Miguel (2), Hugo Poladura (3), Matías Bergara y Rodrigo Falcucci (3) 33 - 30 Horizonte Atlética Adrián Carvalho y Braulio de la Iglesia; Carlos Costoya (9), Jaime González (3), Carlos García (4), Pablo Tedders (1), Juan Puig, Pablo Argüelles, Adrián Cuevas (3), Silvino Suárez (1), Javier Ardisana (2), Luis Sierra, César Sánchez (7), Hugo Monje, Manel Menéndez y Sergio Iglesias. Marcador cada cinco minutos 2-2, 6-5, 8-6, 10-7, 16-12, 17-16 (descanso), 22-21, 24-22, 27-24, 29-26, 31-29 y 33-30.

Árbitros Iván Herguedas y Samuel Torres. Excluyeron a Daniel Rosales, Adrián Pons, Álvaro Arriaga, Marcos Pastor (2), Hugo Poladura y Matías Bergara; y Carlos Costoya, Pablo Argüelles, Adrián Cuevas, Silvino Suárez y Javier Ardisana (2).

Incidencias Partido de la jornada 2 del grupo B de Primera Nacional Masculina disputado en el Polideportivo Municipal Antonio Garnacho de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

Asumieron en ataque el rol protagonista Carlos Costoya con nueve goles y César Sánchez con siete. Y aunque se llegó a los últimos minutos del partido con el marcador muy ajustado, no le llegaron las fuerzas al Horizonte Atlética para poder revertir la situación, cayendo por tres goles al finalizar el partido con el 33-30. Por parte de Recoletas Arroyo el máximo goleador fue Luis Gavilanes con nueve goles, aunque también cabe destacar la actuación del joven Nicolás Giraldez, portero de la selección junior que se proclamó subcampeona del mundo de la categoría, y que se encargó de echar el cerrojo a la portería vallisoletana.

Se viene una semana dura de trabajo para un Horizonte Atlética que el próximo sábado día 27 se medirá en La Magdalena al Royal Premium Gijón en el primer derbi de la temporada. Será, como siempre, a partir de las seis de la tarde.