El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jugadores y técnicos del Horizonte Atlética, durante un tiempo muerto. LVA
Balonmano

El Horizonte Atlética sufre en Valladolid su primera derrota del curso

El equipo avilesino acusó el plan de viaje y el ritmo local para recibir un revés en sus aspiraciones de fase de ascenso

G. G.

Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:29

El Horizonte Atlética perdió 33-30 en su visita a un jovencísimo Recoletas Arroyo. Ya avisaba en la previa Juan Muñiz de las dificultades, ... tanto por el rival como por el horario que iba a tener el partido, y se cumplieron sus pronósticos. El filial del Atlético Valladolid de Asobal impuso un ritmo frenético del que se contagió un Horizonte Atlética que cometió excesivos errores desde seis metros y en las circulaciones, como ya sucedió en la primera jornada, que propiciaban los contraataques locales. Y aunque en defensa jugó mejor, no fue suficiente para frenar a los vallisoletanos que se iban hasta de cinco goles de ventaja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  4. 4

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  5. 5

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  6. 6 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  7. 7 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  8. 8 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  9. 9

    La amarilla a Kevin, por disputar un balón «de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha»
  10. 10

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Horizonte Atlética sufre en Valladolid su primera derrota del curso

El Horizonte Atlética sufre en Valladolid su primera derrota del curso