El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Arribas posa en el puerto deportivo de Gijón. DAMIÁN ARIENZA

Juan Arribas

Presidente de la Federación Asturiana de Balonmano
Juan Arribas: «Es una injusticia que a Raúl Entrerríos aún no se le haya hecho un homenaje»

«Cuando entramos en la Federación no encontramos nada para ir al juzgado, pero sí gastos que, aunque están justificados, tienen difícil justificación»

José Luis González

José Luis González

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 19:31

Juan Arribas (Gijón, 1967) preside desde el pasado mes de diciembre la Federación Asturiana de Balonmano, un tiempo corto para aplicar todo el programa ... con el que se presentó –«un proyecto a cuatro años»–, pero suficiente para ver los primeros cambios en una entidad que durante cerca de dos décadas estuvo en las mismas manos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  7. 7

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  8. 8 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes
  10. 10 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Juan Arribas: «Es una injusticia que a Raúl Entrerríos aún no se le haya hecho un homenaje»

Juan Arribas: «Es una injusticia que a Raúl Entrerríos aún no se le haya hecho un homenaje»