España detecta el talento del avilesino Mario Menéndez

El éxito sobresaliente de Mario Menéndez en el Campeonato de España de ciclismo en pista disputado en abril en Mallorca no ha pasado desapercibido ... en la Selección Española. El ciclista avilesino rompió las previsiones con tres de las seis medallas de la delegación del Principado, el campeonato cadete de velocidad, la plata en contrarreloj y el bronce en keirin.

Su fulgurante aparición en el radar del ciclismo en pista español le ha supuesto entrar de lleno en las quinielas de jóvenes valores de esta especialidad de velocidad. Uno de esos premios lo está disfrutando esta semana en Navarra, donde la Federación Española de Ciclismo organiza una nueva concentración inclusiva en la que participan los velocistas élite, sub-23 y júnior del combinado nacional, incluyendo en el equipo de trabajo al ciclista paralímpico Pablo Jaramillo.

Esta concentración, además, tiene la particularidad de que cuenta con la presencia de un grupo de ciclistas cadetes con el objetivo de detectar talento joven para la especialidad de velocidad y comenzar a trabajar, entre ellos el avilesino Mario Menéndez, el más rápido en categoría cadete en el último Campeonato de España. La actividad se prolongará hasta mañana viernes en un lugar emblemático como es el Velódromo Miguel Indurain de Tafalla.

El seleccionador nacional Juan Peralta está al frente de esta concentración en la que participarán un total de diez deportistas. Pablo Jaramillo, Sandro Abadía, Pepe Moreno, Axel Moreno, Pepe Arques, Pedro José Nicolás, mientras que los cadetes Adrián Villegas, Ander Larraburu, Víctor García y Mario Menéndez también forman parte del grupo de trabajo.

Los velocistas júnior estarán enfocados en la preparación del próximo Campeonato del Mundo, mientras que para los élite sub-23 será una actividad centrada en dar continuidad a la labor realizada hasta ahora. En el caso de los cadetes como Mario es una buena oportunidad de ganarse un hueco en futuras concentraciones de la Selección Española de Ciclismo.