Mario Menéndez, en la concentración de Tafalla. RFEC
Ciclismo

España detecta el talento del avilesino Mario Menéndez

El joven ciclista, campeón nacional cadete en pista, participa en una concentración de captación de velocistas en Tafalla

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:52

El éxito sobresaliente de Mario Menéndez en el Campeonato de España de ciclismo en pista disputado en abril en Mallorca no ha pasado desapercibido ... en la Selección Española. El ciclista avilesino rompió las previsiones con tres de las seis medallas de la delegación del Principado, el campeonato cadete de velocidad, la plata en contrarreloj y el bronce en keirin.

