EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Javier de Cueto, Carlos Fernández y Jesús Medrano, ayer tras finalizar la carrera. Pablo Nosti
Ciclismo BTT

Javier del Cueto y Marta González ganan en Naveces

La Vuelta BTT congrega a 180 participantes en un trazado espectacular por el concejo de Castrillón

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:39

Comenta

La Vuelta BTT Naveces fue ayer fiel a la tradición y ofreció a deportistas y aficionados una trepidante mañana de ciclismo en un entorno natural ... espectacular. La prueba cerraba también la Copa de Asturias de Maratón. A las nueve y media de la mañana y desde el Camping de las Gaviotas en Santa María del Mar, tomaban la salida 180 participantes que deberían completar 50 kilómetros en su trazado largo y 30 en el trazado corto que la organización habilitaba para un público más popular y con menos capacidades físicas.

