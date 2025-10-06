Javier del Cueto y Marta González ganan en Naveces

La Vuelta BTT Naveces fue ayer fiel a la tradición y ofreció a deportistas y aficionados una trepidante mañana de ciclismo en un entorno natural ... espectacular. La prueba cerraba también la Copa de Asturias de Maratón. A las nueve y media de la mañana y desde el Camping de las Gaviotas en Santa María del Mar, tomaban la salida 180 participantes que deberían completar 50 kilómetros en su trazado largo y 30 en el trazado corto que la organización habilitaba para un público más popular y con menos capacidades físicas.

La prueba, perfectamente organizada por los miembros del del BTT Peña La Deva, discurría por todo el concejo de Castrillón, alternando a primeras horas de la mañana las nubes bajas con una ligera llovizna. Se desarrolló sin incidentes destacados.

Fotos: LVA / Pablo Nosti 1 /

En cuanto al resultado, el primer clasificado de la ruta larga, Javier del Cueto Fernández, del club organizador, el BTT Peña La Deva, fue seguido por el cántabro Carlos Fernández, y el tercer escalón del podio lo completaba el también corredor del club organizador, Jesús Medrano Díez. En la categoría femenina, la victoria fue para Marta González, del Cangas de Onís Ciclismo, seguida de Cristina Suárez, del PCM Team Oviedo.

En parejas, la victoria fue para Iván Pérez e Iván Brandido, seguidos por Miguel Aguilera y Rubén González, y Federico Fernández y Pablo Fernández. En la general de la Copa de Asturias de Maratón BTT, Javier del Cueto acabó primero en categoría masculina, seguido de Pablo San José y Pablo Fernández. En parejas, acaban primeros Miguel Aguilera y Rubén González. En mujeres se impuso Marta González, por delante de Paula Quiñones y Eva Ortega.