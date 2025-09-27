Mavi García y Paula Ostiz hacen brillar al ciclismo femenino español en Kigali

El ciclismo femenino español vivió un gran sábado en el Mundial de Kigali (Ruanda). Mavi García y Paula Ostiz forman parte de dos generaciones diferentes, ... la primera de una ciclista eterna que se resiste a marchar y que a sus 41 años fue capaz de subir al podio en una carrera de fondo durísima. Y la navarra de una que llega dispuesta a todo, ganadora de la plata en la prueba de crono y dominadora de la carrera de ruta en la categoría junior.

La pamplonesa Ostiz, de 18 años, fue la mejor tras 75 kilómetros de desgaste. Ostiz dio el golpe definitivo en el momento justo, a 100 metros de la meta con un ataque que no pudo resistir ninguna de sus rivales. La segunda fue la italiana Chantal Pegolo, y tercera la suiza Aja Grossmann.

Ostiz hizo historia al ser la primera juvenil española en hacerse con el arcoíris y sumó la tercera medalla para España en el Mundial de Kigali, tras su plata en la crono junior y el bronce de la catalana Paula Blasi en la línea sub 23. La cuarta llegaría poco después con el bronce de Mavi.

Ostiz estuvo siempre muy bien arropada por sus compañeras de selección hasta el momento preciso. En el último paso por el muro de Kimihurura, la navarra estuvo muy atenta a todos los movimientos, en especial los de la griega Papadimitriou y la suiza Grossmann.

Mavi García tiene 41 años y acaba de completar una temporada inolvidable. Después de ganar una etapa en el Tour de Francia, este sabado la balear sacó provecho del circuito del Mundial de Ruanda y de la vigilancia de las favoritas para hacerse con la tercera plaza, un éxito enorme para un ciclismo femenino español que no vivía algo así desde que Joane Somarriba también fue bronce en el Mundial de Zolder (Bélgica) de 2002.

En Kigali, la prueba femenina fue una selección de aspirantes vuelta a vuelta donde las más valientes sacaron provecho ante la extrema vigilancia de las grandes favoritas. Francia (Ferrand-Prevot), Italia (Longo) y Países Bajos (Vollering) se fueron desactivando entre ellas y pese al intento de Suiza por jugar la baza de Reusser, no fueron capaces de llegar a la altura de la escapada que se ha jugado las medallas en la vuelta final. Entre ellas una Mavi García de nuevo muy inteligente, anticipando sus movimientos conocedora de su falta de pegada en el mano a mano con las grandes favoritas.

Arranque certero

Mavi movió la carrera a 35 kilómetros de meta y su acción sorprendió al grupo de grandes favoritas hasta entonces compacto durante toda la carrera. El acelerón de la mallorquina provocó un corte de ocho corredoras, que después se amplió a diez con Mireia Benito, que iba por delante, del que salieron las medallas después de que se seleccionara ese grupo y quedaran por delante las que se jugaron los metales en las tres cotas finales, muy selectivas todas.

En la última vuelta, ya con todo perdido, reaccionó por detrás la suiza de Movistar Marlen Reusser, ganadora el domingo de la crono individual, pero sin opciones de alcanzar a las primeras. Por delante las medallas ya estaban repartidas y Magdeleine Vallieres, la canadiense, fue la más fuerte en el último repecho, con la neozelandesa Niamh Fisher-Black por detrás y Mavi, a su ritmo y tras un gran esfuerzo, tercera.