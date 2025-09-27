El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Mavi García, tercera en el Mundial de Ruanda. GreenEdge

Mavi García y Paula Ostiz hacen brillar al ciclismo femenino español en Kigali

La balear, a sus 41 años, suma el segundo bronce de la historia en un Mundial absoluto tras el que logró Somarriba en 2002, mientras la joven navarra gana en junior

Igor Barcia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:04

El ciclismo femenino español vivió un gran sábado en el Mundial de Kigali (Ruanda). Mavi García y Paula Ostiz forman parte de dos generaciones diferentes, ... la primera de una ciclista eterna que se resiste a marchar y que a sus 41 años fue capaz de subir al podio en una carrera de fondo durísima. Y la navarra de una que llega dispuesta a todo, ganadora de la plata en la prueba de crono y dominadora de la carrera de ruta en la categoría junior.

