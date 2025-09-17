El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El corredor del Sidra Menéndez Las Mestas Diego López, con su bicicleta en Gijón. Damián Arienza
Ciclismo

El Quick Step pesca a la última promesa del ciclismo en Asturias

El conjunto belga firma a Diego López, corredor malagueño de la Escuela de Ciclismo Las Mestas: «No todos pueden decir que un equipo tan grande se ha fijado en ti»

José Luis González

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:59

Diego López (Estepona, 2008) quiere ser ciclista profesional. Lo sabe desde que veía a través de la televisión a Alberto Contador, dos Tour de ... Francia, otros dos Giro de Italia y tres Vuelta a España. O a Julian Alaphilippe, correcaminos de las carreteras, dos veces maillot arcoíris, vencedor en muchas clásicas y devorador de etapas en las grandes vueltas. Así que este malagueño de 17 años se lio la manta a la cabeza el pasado verano para poner 1.000 kilómetros de distancia con su casa con la intención de cumplir su sueño sin más promesa por delante que la de recalar en un equipo, el Sidra Menéndez Las Mestas, de donde salieron figuras como Chechu Rubiera, Carlos Barredo e Iván García Cortina. «Vine a probar en el mes de agosto, sin la obligación de los estudios. Me gustó tanto que decidí seguir», explica el joven corredor, que se ha colocado en el radar del Soudal Quick Step, con quien tiene un acuerdo para competir en 2027, cuando ya abandone la categoría juvenil. «No todo el mundo puede decir que un equipo tan grande se ha fijado en ti», reconoce.

