Hugo de la Calle y Samuel Fernández, dos profetas del ciclismo en la Vuelta a Asturias

La Vuelta a Asturias dejó muchas buenas noticias, entre ellas, el gran momento que viven varios corredores asturianos, que se reivindicaron en su ... tierra. El cuarto puesto de Hugo de la Calle y el quinto de Samuel Fernández ponen de relieve la fuerza con la que los jóvenes profesionales del Burgos Burpellet BH y el Caja Rural viene apretando para hacerse un hueco en el pelotón internacional. «Si antes de la carrera me hubieran dicho que iba a hacer este puesto, habría respondido que si estaban locos», afirma Hugo de la Calle, a quien una caída le privó de estar incluso más arriba. Una opinión similar tiene Samuel Fernández, quien peleó hasta el último momento por mejorar su quinta posición. «La Vuelta de casa siempre es importante. No esperaba estar tan alante, aunque sí hacer una buena etapa».

La carrera asturiana, que se fue este año a las cuatro etapas, se la llevó Marc Soler, pero los corredores asturianos dieron una buena batalla. Hugo de la Calle y Samuel Fernández no solo se quedaron a las puertas del podio, sino que coparon las dos primeras posiciones de la clasificación de jóvenes. «Sabía que llegaba con piernas, había trabajado un bloque de altura, pero no creía que iba a estar al nivel que he estado, compitiendo de tú a tú con gente como Marc Soler», explica Hugo de la Calle. Samuel Fernández no hizo una preparación específica, per sí se había marcado la Vuelta a Asturias como uno de sus objetivos prioritarios de la temporada. «La preparación fue buena y salió todo bien».

Los próximos objetivos pasan para Hugo de la Calle por competir en «dos o tres clásicas» en las próximas semanas para tomarse después un descanso que sirva para recargar las pilas de cara al resto de la temporada. Samuel Fernández va a tomar parte en el Gran Premio de Beiras, en Portugal, pendiente aún del calendario del resto de la campaña. Lo que ambos saben es que sus equipos estarán en la salida este año en la Vuelta a España. Entrar en esas alineaciones sería «un sueño» para cualquiera de ellos. «Sería lo máximo a lo que podría aspirar este año, pero no es algo que dependa de mí. El equipo tomará la mejor decisión», concede Hugo de la Calle. Samuel Fernández también piensa en grande, aunque se da tiempo. «Ojalá la pueda correr, pero no es algo que piense mucho».

Al buen papel de estos dos corredores en la competición asturiana hay que sumar la victoria de etapa de un corredor consagrado como Iván García Cortina y el trabajo en la sombra de otros dos jóvenes que han completado una gran carrera: Sinuhé Fernández, del Burgos Burpellet BH, y Samuel Fernández Heres, que corrió con la Selección Española sub-23. «Han trabajado mucho para sus equipos y esa es una labor muy importante», destaca Samuel Fernández.

La base

Lo que deja claro el papel de los asturianos en la vuelta de casa, donde han brillado con luz propia, es que la cantera de la región sigue dando buenos talentos, después de una etapa de sequía. «De unos años a esta parte se está retomando el buen nivel de Asturias, casi salimos a un profesional por año. Hay que seguir así para llevar la bandera de Asturias a lo más alto», destaca Hugo de la Calle.

Buen conocedor de la cantera regional es también Samuel Fernández, quien destaca la calidad de los corredores que se forman en Asturias. «Tenemos una cantera envidiable». Lo que pone sobre la mesa el ciclista de Pola de Siero es la necesidad de contar con un mayor calendario de competiciones para las categorías inferiores. «No somos menos que el País Vasco o que otras comunidades en cuanto a afición. Pero ahora hay pocas carreras. Ojalá se organicen más».

Los dos corredores asturianos tienen todavía mucha carrera por delante. Lo que ya han dejado claro es su ambición y calidad en una competición, la de casa, que les ha permitido brillar y aprovecharse de su conocimiento de las carreteras y las condiciones meteorológicas para meterse en el grupo de los mejores.