Cortina: «Me voy contento»

Iván Cortina, pese a que no consiguió ninguna victoria de etapa, se marcha satisfecho de su participación en la que fue su segunda Vuelta Ciclista a España. «Han sido tres semanas en las que me encontré muy bien y con muchas fuerzas. Lo he dado todo hasta el final, por lo que me voy contento», aseguró ayer el joven ciclista gijonés a EL COMERCIO.

En la primera hizo dos 'top ten', con un sexto y un noveno puestos; en la segunda se metió en la escapada de la dura jornada que terminó en los Lagos de Covadonga, y en la tercera fue quinto en la meta de Lleida, donde ganó el belga Jelle Wallays. Cortina explicó que en estos últimos días «me vi con fuerzas y el jueves todavía disputé el esprint» y pone de relieve también que «en la etapa de Andorra, en la que estuve a buen nivel en los puertos».

También se va feliz con la labor de equipo que hizo «pues creo que cumplí en ayuda a Jon Izaguirre todo lo que pude, aunque ha estado bien mi compañero al acabar entre los diez mejores». Por otra parte, ve a Yates justo vencedor tras salir líder de Asturias, que en su opinión volvió a decidir, aunque en su momento «vi con posibilidades a Valverde, pero todo estuvo igualado hasta esta última semana».

Cortina, que no se ve con opciones de ir al mundial, ahora descansará unos días para cerrar el año en el Tour de Turquía, que se celebrará del 7 al 14 del próximo mes de octubre.