Juan Ayuso celebra su victoria en Cerler. Bruna Casas (Reuters)
Juan Ayuso saca el genio que lleva dentro y gana en Cerler

El alicantino se desquita del mal sabor de boca del jueves y logra desde la fuga la primera victoria española en La Vuelta y la tercera consecutiva del UAE en otra jornada de sesteo de Vingegaard

Iván Benito

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:57

La Vuelta está hecha a imagen y semejanza de Cerler. La localidad oscense que da nombre a una cima más mítica que dura está dividida ... en dos barrios. Un casco antiguo muy cuidado y una segunda parte de apartamentos y hoteles para turistas. Dos realidades distintas. Como en la carrera. Por un lado se lucha por la etapa, hasta que Juan Ayuso exhibe su talento y la rompe, y por otro se toman posiciones para la general, que sigue con pocos cambios y cortas diferencias. 25 segundos del segundo al décimo. Los favoritos van con la calculadora. Vingegaard cree que le van saliendo las cuentas.

