El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Jasper Philipsen impone los pronósticos en la primera entrega de La Vuelta
Jasper Philipsen celebra su victoria en Novara. Javier Lizón (Efe)
Primera etapa

Philipsen calca el Tour en La Vuelta

El belga repite con victoria al sprint y liderato inaugural y se redime del abandono en la tercera etapa de la pasada ronda gala

Iván Benito

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:25

Una etapa llana en la primera jornada de La Vuelta es uno de esos trenes que solo pasan una vez en la vida. A Jasper ... Philipsen, que le tiene cariño a la carrera en la que empezó a ganar en el olimpo ciclista, se le apareció bajo el sol de justicia del Mediterráneo. Andaba de veraneo con sus compañeros Mathieu van der Poel y Gianni Vermeersch, de risas entre Calpe y Benidorm, mientras se recuperaba de la caída que le hizo abandonar el Tour. Desde un barco lo vio pasar y se subió al convoy del desquite. El belga sacó el ticket con su equipo, el Alpecin, al que le dijo que quería ir al Piamonte a ganar y vestir el maillot de líder. Un calco del inicio del Tour. Dicho y hecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  2. 2 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  3. 3

    Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking
  4. 4 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  5. 5 El detenido por la muerte de la avilesina Noelia González pasa su primera noche en la cárcel
  6. 6 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  7. 7 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  8. 8 Herido un motorista en Gijón tras caer por esquivar a un peatón
  9. 9 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8
  10. 10

    Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Philipsen calca el Tour en La Vuelta

Philipsen calca el Tour en La Vuelta