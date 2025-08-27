El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una protesta propalestina frena al Israel en la crono por equipos de La Vuelta

Los manifestantes se pusieron en medio de la carretera con una pancarta al paso de la carrera por Figueras

Gabriel Cuesta

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:14

El revuelo por la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta también dejó marca sobre el asfalto. Un grupo de manifestantes propalestinos bloquearon a los corredores del equipo israelí en plena contrarreloj por equipos, cerca de Figueras, la localidad que acoge la salida y meta en esta jornada.

Cerca del kilómetro 24 de la etapa 5, varias personas se pusieron en medio de la carretera portando una pancarta y banderas palestinas cuando se acercaban a ellos los corredores. Algunos de los ciclistas se vieron obligados a frenar, mientras que otros consiguieron sortearlos al desacelerar. No hubo choques y se reanudó la marcha tan perder solo unos pocos segundos.

La participación del equipo Israel-Premier Tech en la competición ha generado fuertes críticas desde algunos partidos políticos y colectivos propalestinos. No es la primera vez que esta formación corre en la ronda española. Ya lo hizo en 2020, 2021, 2022... Y volvieron en 2024, en pleno conflicto de Gaza.

El Israel-Premier Tech nació en 2014 bajo el nombre de Cycling Academy Team y vivió varios cambios de nombre. Actualmente está compuesta por 32 corredores, de los que solo ocho participan en la Vuelta. Son George Bennet (Nueva Zelanda), Pier André Côte (Canadá), Marco Frigo (Italia), Jan Hirt (Rep.Checa), Nadav Risberg (Israel), Jake Stewart (Gran Bretaña), Ethan Kane Vernon (Gran Bretaña) y Matthew Riccitello (EEUU). Los españoles Óscar Guerrero Celaya y Rubén Plaza Molina ejercen colmo directores deportivos del equipo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  2. 2

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  5. 5 Laura Pire, nutricionista: «Muchos creen que no hay nada malo en tomar sidra o cerveza como bebida del día»
  6. 6

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  7. 7 Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  9. 9 Asturias vuelca los esfuerzos en Ibias con los vecinos desalojados en helicóptero: «Por tierra ya era imposible»
  10. 10 ¿Cuándo lloverá en Asturias? La previsión del tiempo para este miércoles, 27 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una protesta propalestina frena al Israel en la crono por equipos de La Vuelta

Una protesta propalestina frena al Israel en la crono por equipos de La Vuelta