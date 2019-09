Perfil Roglic, el campeón que sonríe en secreto Roglic recibe la felicitación de un compañero tras conquistar la Vuelta. / Javier Lizón (Efe) Antiguo saltador de esquí, al esloveno le han bastado seis años para conquistar su primera gran vuelta por etapas como ciclista CARLOS DE TORRES (EFE) MADRID Domingo, 15 septiembre 2019, 21:11

En sólo seis años, el esloveno Primoz Roglic ha vivido una revolución personal y deportiva de lo más peculiar. Dejó los saltos de esquí en 2013 y en 2019 ha ganado la Vuelta, su primera grande, después de un cuarto puesto en el Tour 2018 y un tercero esta temporada en el Giro de Italia.

Roglic, parco en palabras y gesto de incomodidad permanente en sus comparecencias ante la prensa en los doce días que ha sido líder de la carrera, ya puede dejar de sonreír «en secreto». Su ambición y capacidad competitiva ya le ha regalado el tesoro que buscaba. Incluso se podrá permitir sonreír en público.

Roglic nació hace 29 años en Zagorje ob Savi «entre las montañas junto al Sava», localidad de 17.000 habitantes famosa por las minas de carbón. La nieve invernal le impulsó a ponerse los esquís, y su inquietud lo encauzó hacia los saltos de esquí.

Hasta hace ocho años destacó volando en la modalidad, donde llegó al título mundial juvenil por equipos en 2007. Como tenía complicado llegar a la élite probó con la bicicleta y con 22 años ya tenía claro que el ciclismo no se le daba nada mal.

A mes y medio de cumplir los 30 años ya tiene una Vuelta y varias carreras de una semana, como la Itzulia 2018, el Tour de Romandía por partida doble, el UAE Tour y la Tirreno-Adriático. En las grandes vueltas, ha logrado alguna victoria de etapa en cada una de ellas. Además, en las grandes citas ha sido cuarto en el Tour y tercero en el Giro.

Ambicioso

Sus ambiciones no paran aquí, y se muestra convencido de que puede ser candidato a ganar el Tour de Francia. «¿Por qué no?», lanza. «Yo me divertía en los saltos, pero llegué al ciclismo y también me gustó. Vi que podía ser uno de los buenos y me quedé. Volar es bonito, pero bajar un puerto también es emocionante».

Roglic, con etapas ganadas en las tres grandes, firmó en 2013 con el equipo Adria Mobil, en el que estuvo hasta el 2015. De ahí a su actual equipo, antes llamado LottoNL-Jumbo y hoy Jumbo Visma, donde coincidirá con el holandés Tom Dumoulin la próxima temporada.

Se trata de un personaje peculiar, inexpresivo, de los que hay que sacar las palabras con sacacorchos. En la Vuelta no admitía más de tres preguntas ante la prensa. Sonrisas, cero. Nada más contestar con cinco palabras la tercera cuestión salía volando de la sala de prensa.

Con la roja asegurada en Gredos admitió que sonreía «en secreto», y prometió sonreír más en el podio de Madrid, donde representó desde lo más alto al deporte de su país, en un día memorable para Eslovenia, de tan solo dos millones de habitantes, ya que en el tercer escalón también sonreía un chaval de 20 años llamado Tadej Pogavar.

«Claro que estoy contento. En los días anteriores sonreía, pero sólo en sitios secretos. Ya no quedan más montañas», dijo en Gredos, ya como campeón de la Vuelta.

El dueño de la roja mira al futuro. Su equipo está llamado a plantar cara al Ineos en la próxima temporada. Entre sus valores, que son abundantes, está una moral de hierro y una confianza tremenda en sí mismo. «No comparo a mi equipo con ningún otro. Somos fuertes y podemos luchar por el triunfo en cualquier carrera, eso es lo más importante». Palabra del vencedor de la Vuelta, dispuesto a sonreír, ya sin guardar el secreto.