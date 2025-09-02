El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jay Vine celebra su victoria en la décima etapa de La Vuelta. Ander Gillenea (Afp)
Décima etapa

Vine se adueña del territorio del Movistar y Vingegaard toma el mando de La Vuelta

Pablo Castrillo y Javi Romo caen con honor en la fuga de la etapa navarra, en la que Almeida ataca dos veces y el danés y Pidcock resisten

Iván Benito

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:22

Hace ya tiempo que al Movistar se le resisten las victorias. Siempre está en la lucha, sobre todo en La Vuelta, donde la sequía dura ... cuatro años. El logo de la M apenas pudo verse en ese 2021 en el que se descubrió el alto del Gamoniteiru, conquistado por Miguel Ángel López. El último servicio de Superman. A los pocos días les dijo 'yo me quedo por aquí'. Ya no está, ni Valverde, y con Enric Mas y Nairo Quintana lesionados, Pablo Castrillo, vencedor de dos etapas el año pasado con el Kern Pharma, y Javi Romo se presentaban como sus mejores bazas para cumplir el objetivo.

