Sara Ouzande celebra el oro mundial. RFEP

Las asturianas Sara Ouzande y Lucía Val, oro en K4 500 en el Mundial de Piragüismo

El combinado español se impuso en un ajustado final a China y al equipo de atletas neutrales, plata y bronce respectivamente

I. García

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:54

Sara Ouzande y Lara Val son de oro. Las dos piragüistas asturianas, junto a Estefanía Fernández y Bárbara Pardo, se impusieron en la final del ... K4 500 femenino en el Mundial de Milán de piragüismo. La embarcación española protagonizó una meteórica remontada para cruzar la línea de meta en un tiempo de 1:32:58, nueve centésimas más rápido que el cuarteto chino (plata) y que el equipo de atletas neutrales (bronce), compuesto por deportistas rusas y bielorrusas.

