Las asturianas Sara Ouzande y Lucía Val, oro en K4 500 en el Mundial de Piragüismo
El combinado español se impuso en un ajustado final a China y al equipo de atletas neutrales, plata y bronce respectivamente
I. García
Viernes, 22 de agosto 2025, 15:54
Sara Ouzande y Lara Val son de oro. Las dos piragüistas asturianas, junto a Estefanía Fernández y Bárbara Pardo, se impusieron en la final del ... K4 500 femenino en el Mundial de Milán de piragüismo. La embarcación española protagonizó una meteórica remontada para cruzar la línea de meta en un tiempo de 1:32:58, nueve centésimas más rápido que el cuarteto chino (plata) y que el equipo de atletas neutrales (bronce), compuesto por deportistas rusas y bielorrusas.
🥇¡¡𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎!!🥇— PiragüismoEspaña (@RFEPiraguismo) August 22, 2025
🤯Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo 𝙘𝙤𝙣𝙦𝙪𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣 𝙚𝙡 𝙢𝙪𝙣𝙙𝙤🌏🇪🇸
🚀Remontada espectacular para conseguir la 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐨𝐫𝐨.#SomosPalistas #CanoESP pic.twitter.com/YdUFUj7mbw
Las nuevas chicas de oro españolas llegaban a la cita en buena forma, tras haber obtenido la plata en los Europeos celebrados un mes antes. En esa máquina perfectamente engrasada que es la piragua española del K4, Ouzande ejerce como directora de orquesta, encabezándola. A su espalda, Lucía Val. Estefanía Fernández y Bárbara Pardo completan una máquina, que no se rompe, que presume de eficiencia y que ya pueden presumir de ser las mejores del mundo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.