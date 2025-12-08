El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adela Álvarez, con la bufanda y la camiseta de la selección asturiana, conversa con Juan Arribas. JUAN CARLOS ROMÁN
BALONMANO

El balonmano asturiano se rinde a una de sus pioneras

La centenaria Adela Álvarez, fundadora del histórico equipo de Pola de Laviana en los años cuarenta, recibió ayer un sentido homenaje

Iván García

Iván García

Pola de Laviana

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:52

Comenta

El balonmano asturiano reconoció este lunes a una de sus pioneras: Adela Álvarez Iglesias. «Es un homenaje que me parece muy importante y necesario», ... consideraba ayer el presidente de la territorial, Juan Arribas. Adela, de cien años, es una de las precursoras de este deporte en Asturias y por ello ayer fue homenajeada en los prolegómenos del partido entre los equipos juvenil femeninos de Asturias y Castilla y León en el polideportivo de Pola de Laviana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  2. 2 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  3. 3 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  4. 4 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  5. 5

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  6. 6 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  7. 7

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  8. 8

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  9. 9

    El paseo de Naval Azul de Gijón, en su recta final con plantaciones y un guiño a la industria
  10. 10 El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El balonmano asturiano se rinde a una de sus pioneras

El balonmano asturiano se rinde a una de sus pioneras