El balonmano asturiano se rinde a una de sus pioneras

El balonmano asturiano reconoció este lunes a una de sus pioneras: Adela Álvarez Iglesias. «Es un homenaje que me parece muy importante y necesario», ... consideraba ayer el presidente de la territorial, Juan Arribas. Adela, de cien años, es una de las precursoras de este deporte en Asturias y por ello ayer fue homenajeada en los prolegómenos del partido entre los equipos juvenil femeninos de Asturias y Castilla y León en el polideportivo de Pola de Laviana.

«El balonmano está muy enraizado en la memoria de Asturias y estas cosas lo demuestran» profundizaba Arribas. Adela fue una de las fundadoras del histórico club de balonmano lavianés que se alzó con el título nacional en los años cuarenta. Junto a su hermana Luisa Álvarez y Purina Zapico –había emigrado a Alemania donde se empapó del reglamento de este deporte– introdujeron en Asturias el balonmano. Un juego del que el Principado ha terminado dando a grandes jugadores como los hermanos Entrerríos o las propias jugadores de ese histórico conjunto.

«Actos como este nos dan una responsabilidad y nos sirven para poner en valor la importancia de este deporte en nuestra región. Luisa, Purina y Adela, al poco de terminar la Guerra Civil pusieron en marcha este deporte aquí. Por ello este reconocimiento».

El deporte comenzó a practicarse en territorio lavianés en 1938. Ayer, con motivo del encuentro juvenil entre los combinados femeninos de las dos autonomías, el propio Arribas y el concejal de Deportes, José Otero, le hicieron entrega de una camiseta de la selección asturiana a la superviviente del histórico equipo. Los dos equipos –Asturias y Castilla y León– saltaron a la cancha arropando a Adela. «Es importante lo que las jugadoras puedan aprender de ella. En estos tiempos que todo es efímero y va rápido, que se den cuenta que jugar a balonmano y representar a Asturias es algo que ya hacían valientes como ella hace ochenta años». A Arribas le sorprendió la afición que mantiene la propia Adela: «Está muy puesta en el día a día. Estas semanas nos dijo que había estado viendo por la televisión el Mundial femenino de balonmano».

Responsabilidad y afición

El público también reconoció a la legendaria exjugadora. Unas trescientas personas asistieron al encuentro en el polideportivo del Nalón para presenciar el duelo y brindar un gran aplauso a Adela Álvarez, una de las grandes pioneras del balonmano en la región. «Todo esto nos da una responsabilidad. El balonmano es un deporte que tiene unos valores y Adela encarna y transmite todos y cada uno de ellos. Me alegro de que se conozca su historia», sentencio el presidente de la territorial asturiana.