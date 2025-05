El Balonmano Gijón celebra su temporada: «No habríamos imaginado este año ni en nuestros mejores sueños»

El pasado mes de junio los responsables del Balonmano Gijón se estrujaban la cabeza para poder completar la plantilla de su equipo sénior. Tras ... la salida de buena parte de una generación de su primer equipo, el club contaba con diez fichas para competir en División de Honor Plata y hacía cuentas para llegar a las doce. Casi un año después y contra todo pronóstico, el club ha logrado acabar la temporada jugando el 'play off' de ascenso a la División de Honor Oro, cayendo con el Sabadell, y con sus equipos Infantil y Cadete coronados como campeones de Asturias. «No habríamos imaginado este año ni en nuestros mejores sueños», reconoce Daniel Fernández, presidente de la entidad.

El grueso de la temporada ha finalizado, a falta de que sus equipos Infantil y Cadete disputen el Campeonato de España, para el que se han clasificado después de coronarse en Asturias. La planificación de la próxima campaña está ya en marcha y, de nuevo, tocará reinventarse. Pero en el club gijonés tienen una cosa clara: el modelo no se cambia. Convencidos de que la fórmula de ser una entidad de cantera es la correcta, el propósito para este verano es el mismo con el que afrontaron el estío del pasado año: completar una plantilla competitiva con gente de casa y ceñirse al territorio asturiano a la hora de fichar. «Estamos tan acostumbrados a tener que reinventarnos que lo vemos como normal. Somos un equipo de base y lo que se ve en el sénior es el reflejo de la cantera», explica el presidente del club.

El concepto de reinventarse no es casual en un club acostumbrado a perder cada año a alguno de sus pilares básicos. En la próxima temporada tres desaparecerán de la lista: la portera Zoe González, quien reclama descanso tras tiempo compatibilizando trabajo, estudios y balonmano; la lateral Laura Pérez Zamanillo, que hará un Erasmus; y la central y piedra angular del equipo Saray Trabanco, quien seguirá el mismo camino que Laura. «Lo primero que se mira es al club y a otras entidades de Asturias. Somos una muy buena opción, ninguna jugadora que ha venido se ha arrepentido. Quien venga va a estar muy bien», expone Ángel Gulín, quien se sentará esta semana con la directiva para discutir acerca de su continuidad la próxima campaña.

El Balonmano Gijón comenzó la temporada con la idea de mantener la categoría. Con urgencias durante el verano para completarla se lanzaron a la aventura de competir en División de Honor Plata. «Si en agosto me dicen que habríamos acabado en 'play off' hubiera dicho que era imposible», reconoce Ángel Gulín. No obstante, el técnico recuerda una anécdota antes del primer partido de la campaña que sirvió como una inyección de moral. «Vimos algunos resultados adelantados y las jugadoras me preguntaron qué equipos acabarían en la fase de ascenso. Metí al nuestro y me contestaron ¿de verdad?».

La respuesta, con mucho de treta de entrenador, acabó siendo correcta. Las claves para que fuese así son varias, a juicio del técnico. «Lo primero, el trabajo y la seriedad del equipo. Aquí la gente estudia y trabaja y es el año que menos gente ha faltado a entrenar». Junto al compromiso ha estado también la condición física, reconocida por el propio Sabadell tras la eliminatoria de 'play off', y el buen trabajo en defensa. «No somos un equipo con una superjugadora, más allá de Saray, que nos ha dado mucho. Teníamos la necesidad de defender muy bien y tener un buen posicionamiento para el contraataque».

Con estos mimbres el Balonmano Gijón ha hecho una de las mejores temporadas de los últimos años. Y con las mismas herramientas quiere salir a competir la próxima campaña, siempre con el objetivo de mantener la categoría. «Somos un club económicamente estable en División de Honor Plata. No renunciamos a subir deportivamente, podemos competir en Oro. Pero no vamos a cambiar el modelo y empezar a fichar con dinero», explica Daniel Fernández. Seguir en categoría nacional es además un aliciente importante para las jugadoras que llegan de la cantera. «Necesitamos un equipo referente donde las jóvenes se vean reflejadas».