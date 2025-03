Zarpazo del Motivemarket que resurge con fuerza

E. C.

J. A. G. GIJÓN. Lunes, 24 de marzo 2025, 08:54 Comenta Compartir

Como el Ave Fénix, el Motivemarket ha resurgido de sus cenizas y puede ser que llegue a tiempo. Cuando ya le daban por muerto, ... el equipo gijonés está sacando su mejor versión y la permanencia ya no parece una utopía. Ayer volvió a ganar y lo hizo a un rival directo como La Rioja, que lleva justo la dinámica contraria. El cuadro de Alfredo Rodríguez vuelve de Logroño con los puntos y el mérito de haber igualado el coeficiente particular después de haber perdido en la primera vuelta 17-19. Un paso de gigante de cara a la disputa del play out donde, salvo sorpresa, ambos equipos volverán a verse las caras.

Y eso que el cuadro local salió mejor a la pista, mandando en el electrónico. Más de seis minutos tardaron las gijonesas en ver portería (incluidos dos penaltis fallados). A pesar de todo, no lo veía claro el técnico riojano que paró el partido a los trece minutos (5-4). Parece que sabía lo que venía: exclusión de Lorena y parcial de 0-4 para Gijón que se marcha al descanso 9-10. El Motivemarket no se rindió nunca a pesar de tener fases (hasta en tres ocasiones) en las que se vieron con tres goles de desventaja. La segunda parte fue un quiero y no puedo del cuadro local. Ni la gran actuación de la portera de La Rioja pudo mantener en partido a las suyas. El Motivemarket, con muy pocos cambios por las bajas, superaron todas las adversidades y supieron gestionar sus ventajas con tranquilidad, a pesar de todo lo que había en juego. A los últimos diez minutos, el partido llegó igualado. Ahí, el Motivemarket fue capaz de jugar con la ansiedad local, temerosas de recibir la novena derrota en su pabellón. La defensa elevó aún más sus prestaciones y frenó en los seis metros los intentos del rival. Nayla aprovechó un rechace de la portera local para alargar la ventaja hasta los tres goles (17-20). Por si fuera poco, Raquel detuvo su sexto siete metros del curso con lo que las locales bajaron los brazos y dieron por bueno salvar el gol average. Al final triunfo de mucho mérito del Motivemarket de Alfredo Rodríguez que acumula tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas que ha devuelto la ilusión a un equipo renacido.

