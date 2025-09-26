El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Carlota Azqueta sube el balón presionada por una jugadora del Ausarta Barakaldo. JAVIER BÁRCENA/FUNDAVI

«Aunque todavía soy júnior, reconozco que debo asumir más responsabilidades»

Carlota Azqueta, una de las tres canteranas del Aceites Abril Adba Sanfer para esta temporada, cree que «podremos conseguir el objetivo de la permanencia»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Carlota Azqueta (Oviedo, 2008) es, a sus 17 años, no solo una de las tres canteranas con plaza fija en el primer equipo del ... Aceites Abril Adba Sanfer para esta temporada, sino una de las jugadoras que más tiempo lleva en la plantilla, pues está arrancando su tercer curso. Es por ello que su rol ha de continuar creciendo en una campaña en la que el equipo avilesino espera, de una vez por todas, conseguir la permanencia en Liga Femenina 2 sobre la cancha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  5. 5

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  6. 6 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  7. 7 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  8. 8 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  9. 9 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  10. 10 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Aunque todavía soy júnior, reconozco que debo asumir más responsabilidades»

«Aunque todavía soy júnior, reconozco que debo asumir más responsabilidades»