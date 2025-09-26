«Aunque todavía soy júnior, reconozco que debo asumir más responsabilidades»

Carlota Azqueta (Oviedo, 2008) es, a sus 17 años, no solo una de las tres canteranas con plaza fija en el primer equipo del ... Aceites Abril Adba Sanfer para esta temporada, sino una de las jugadoras que más tiempo lleva en la plantilla, pues está arrancando su tercer curso. Es por ello que su rol ha de continuar creciendo en una campaña en la que el equipo avilesino espera, de una vez por todas, conseguir la permanencia en Liga Femenina 2 sobre la cancha.

«Todavía soy júnior de segundo año, pero el tiempo pasa y soy consciente de que tengo que ir asumiendo más responsabilidades», sostiene, con una alta dosis de madurez, la jugadora. Dentro de la cancha «tengo que dar un paso más, aunque reconozco que todavía me estoy adaptando a la categoría y no es fácil para mí». Y fuera, «con la experiencia que he ido adquiriendo los últimos dos años intentaré que las chicas que han venido nuevas se sientan cómodas dentro y fuera de la pista con nosotras».

LOS PARTIDOS Pasek Belenos Visita a Les Abelles, el domingo a las 13 horas en Valencia.

Aceites Abril Adba Sanfer Juega la final de la Copa Principado femenina, mañana a partir de las 20 horas en El Quirinal frente al Siroko Gijón Basketball.

Horizonte Atlética Disputa el primer derbi del curso, mañana a las 18 horas en La Magdalena ante el Royal Premium Gijón.

Curtidora Uniovi Ejerce como anfitrión de la Copa Principado 2025 en Los Canapés. Juega esta tarde los cuartos de final ante el CID Jovellanos (20 horas), las semifinales se jugarán mañana y la final el domingo, todo en el polideportivo.

Preguntada sobre si el Adba tiene la mejor plantilla de las últimas temporadas, Azqueta prefiere ser cauta. «Tenemos un equipo muy nuevo, con cinco fichajes, y ahora mismo el objetivo es seguir conociéndonos. La competición nos dirá en qué punto estamos, pero confío en que acabemos la temporada orgullosas de lo que hemos conseguido».

Lo que sí espera la base-escolta ovetense, fichada en su momento por el Adba para sus categorías inferiores después de su gran nivel dentro del baloncesto asturiano, es celebrar una permanencia del equipo avilesino en la cancha, después de tener que enterarse de las dos últimas a través de los despachos. «Ojalá no me equivoque, pero creo que tenemos un equipo muy chulo para competir y, si nos lo proponemos, a final de temporada conseguiremos todos los objetivos del club», sostiene.

A nivel personal, este curso compaginará el baloncesto con los estudios de segundo de bachillerato, por lo que será para ella «un año corto pero duro, aunque confío en que, con esfuerzo y disciplina, conseguiré sacar adelante también mis objetivos académicos». Para ello, exprime los días entre biblioteca, clases y entrenamientos, a los que deberá sumar viajes cada quince días por buena parte de la geografía española. Una muestra más de cómo, según rezan nuestras Becas 'Corre y Estudia', se pueden compaginar ambas cosas.