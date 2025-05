El Motivemarket se despide de la Liga Iberdrola sin despejar su futuro

E. C.

El Palacio de los Deportes de La Rioja bajará el telón a la andadura del Motivemarket en la Liga Iberdrola. Deportivamente, el equipo de ... Alfredo Rodríguez no tiene demasiado en juego. El conjunto de La Calzada certificó el fin de semana pasada su descenso de categoría en el 'play down' al no pasar del empate frente al Morvedere. «Ha sido un año muy intenso en el que ha habido cosas muy positivas», resaltaba pese a ello Rodríguez en la previa del enfrentamiento frente al Grafometal, con el que las gijonesas se despedirán de la élite del balonmano a las siete de esta tarde.

«No hemos conseguido mantener esa plaza, pero nos vamos con la satisfacción de haber hecho todo lo que estaba en nuestras manos», ahondaba el preparador asturiano, que espera que sus jugadoras pongan «la intensidad, el esfuerzo y el ahínco» que las ha caracterizado este curso, a pesar de que el desenlace no haya terminado siendo el esperado. «Hemos compartido con la afición buenos momentos y ahora nos queda recordarlos», se refería el propio Rodríguez. La incertidumbre en el Motivemarket viene fuera de los terrenos de juego. «Hemos intentado separar lo deportivo de lo extradeportivo», reconocía Alejandra Argüelles. La presidenta del club garantiza la continuidad de las categorías inferiores de la institución, pero no esconde que el panorama de la plantilla sénior es delicado. «Hay un pequeño hilo de que el primer equipo salga a competir el año que viene, pero no sabemos la categoría». Y es que, aunque deportivamente al Motivemarket le correspondería plaza en la División de Oro –la segunda categoría–, la coyuntura del club no permite aventurar que así sea. «No sabemos si económicamente se podrá salir a competir», asumía la propia Argüelles. Un escenario que, de haber logrado la permanencia, «habría sido parecido, aunque es verdad que a nivel de patrocinadores podríamos negociar mejores contratos». Sin garantías de seguir En cualquier caso, la presidenta asume que una vez termine la temporada esta tarde llegará el momento de afrontar los próximos pasos del Motive y despejar las incógnitas con respecto a su futuro. «Tenemos que saber con qué jugadoras podemos contar para el año que viene y en qué condiciones estaremos», sentenciaba la todavía presidenta de un club que este año ha competido con las mejores de toda España, pero cuyo futuro inmediato no invita al optimismo.

Temas

Balonmano