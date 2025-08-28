Curtidora Uniovi se pone en marcha con un proyecto renovado y muy rejuvenecido

La Curtidora Universidad de Oviedo ya está en marcha. Disfrutadas las merecidas vacaciones de verano post ascenso, el conjunto avilesino ha vuelto al trabajo ... en el polideportivo de Los Canapés con muchas novedades. La primera en el banquillo, con el regreso a la primera línea de juego de Josemi Pérez, y también en la plantilla, con bajas destacadas como la de la capitana Patricia Franco o regresos como el de la central Yaiza Martínez.

Con mucha ilusión y ganas de trabajar, el equipo, compuesto por dieciséis jugadoras, intentará mantener la categoría en una competición «muy dura», comenta el presidente, Javier Díaz, que comenzará el sábado 4 de octubre en Santa Cruz de Tenerife y que terminará el sábado 21 de marzo con el derbi frente al Fertiberia Los Campos Corvera tras disputarse 22 partidos.

Las jugadoras que conforman el plantel para el curso 2025-26 son Aitana Ortiz (17 años), Alba Sánchez (19), Candela Domínguez (19), Carla Álvarez (16), Celia Martínez (15), Celia Rodríguez (17), Clara Pastrana (17), Irene Fernández (19), Irene López (38), Laura Pino (16), Lucía Leonardo (19), Lucía Quero (17), María Fernández (15), Sara Lebón (23), Vicky García (24) y Yaiza Martínez (20).

A las órdenes de Josemi Pérez, con Emilio Moro, que continúa en el club dirigiendo también en la cantera, como segundo, se trata de una plantilla muy rejuvenecida, cuya media de edad es de 19 años y 5 meses, en la que continúan del año pasado doce jugadoras. Regresan al club otras dos, se incorporan dos juveniles y Alba Sánchez llega a Los Canapés desde el Fertiberia Los Campos.

La vuelta de Yaiza destaca entre las incorporaciones.

Son jugadoras sénior Irene Fernández, Vicky García, Lucía Leonardo y Sara Lebón; júnior Candela Domínguez; juveniles Aitana Ortiz, Celia Rodríguez, Laura Pino y Lucía Quero; y cadetes Celia Martínez y María Fernández.

Se incorporan del equipo juvenil Carla Álvarez y Clara Pastrana y regresan al club tras haber estado dos años fuera Irene Fernández y Yaiza Martínez, esta última después de ascender a Superliga con el Melilla.

La pretemporada está prácticamente cerrada, con la celebración de la décimo novena edición del Torneo Villa de Avilés, la Copa Principado y un amistoso todavía por confirmar. El Torneo tendrá lugar el sábado 13 de septiembre en Los Canapés, y será un cuadrangular entre el Aule León, Ekialde (Vitoria) y el Ciudad de A Coruña, además del anfitrión Curtidora Uniovi.

El amistoso por confirmar tendrá lugar el sábado 20 de agosto, mientras que la Copa Principado, con sede y rivales todavía por confirmar, está prevista para el último fin de semana del mes: viernes 26, sábado 27 y domingo 28. El viernes se disputarán los cuartos de final, el sábado la semifinal y el domingo la final.

La competición arrancará en Primera Nacional el primer fin de semana de octubre. El equipo avilesino empezará a lo grande, tomando un avión hasta la Islas Canarias para medirse el sábado 4, a partir de las 19.30 horas, al Santa Cruz Cuesta Piedra. Habrá dos derbis en la competición, el citado ante el Fertiberia Los Campos y también frente al Oviedo.